vor 6 Stunden Lorna Komm Meersburg Vorstudium Gestaltung an der Jugendkunstschule in Meersburg – und dann?

Der Kunstunterricht an der Jugendkunstschule bereitet auf den Start an einer Hochschule vor. Das Angebot gibt es seit 1995 in Meersburg. Studenten und Absolventen berichten von ihren Erfahrungen.