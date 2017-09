Meersburg Vom Krankenhaus aufs Fahrrad: Mit eisernem Willen und kurz nach einer schweren Hüftoperation radelt ein Meersburger nach Bremerhaven und zurück

Klaus Johner erfüllte sich einen langersehnten Traum: Trotz künstlicher Hüftgelenke radelte er nach Bremerhaven und wieder zurück an den Bodensee. Sein Arzt lobt ihn als gutes Beispiel für einen Mann, der sich nicht aufgibt. Nun möcht Johner anderen Mut machen.

Meersburg – Dass Klaus Johner seinen Traum von einer Fahrradtour nach Schleswig-Holstein erfüllen kann, davon war er immer überzeugt. Im August startete er, ausgerechnet in einer Zeit, in der andere die Füße eher hoch legen würden statt mit ihnen in die Pedale zu steigen: Johner hatte kurz zuvor eine zweite künstliche Hüfte erhalten.

Nach seinem ersten Implantat im Jahr 2011 musste sich der Meersburger, der vor seiner Rente als Betriebsleiter in einem großen Chemieunternehmen tätig war, wegen fortgeschrittener Arthose im Mai diesen Jahres einem weiteren Eingriff unterziehen. Die zweite Hüfte hatte Probleme gemacht und musste ersetzt werden. "Ich bin eigentlich sehr aktiv, aber normales Laufen war fast gar nicht mehr möglich." Auf die Operation folgte wochenlanges, hartes Training in der Reha, doch die Strapazen wurden belohnt. Johner erholte sich schneller als alle anderen Patienten auf seiner Station. Schon nach zwei Wochen konnte er seine Krücken auf die Seite stellen und er übte, ohne sie zu laufen.

Ein Grund für seine schnelle Genesung sei die Motivation und der feste Wille, an sein Radprojekt zu glauben, erzählt sein Chirurg Wolfgang Birkner, der an der Orthopädischen Klinik in Stuttgart arbeitet. Sein Patient, so Birkner, habe sich immer wieder vorgesagt, dass er das schaffen könne. Man dürfe sich einfach nicht aufgeben, sondern müsse auch nach Rückschlägen immer weiter machen. "Der Körper von Herrn Johner ist außerdem an die Bewegungsabläufe des Radfahrens gewöhnt. Das ist die Grundvoraussetzung überhaupt an eine solche Tour zu denken. Ungeübten Patienten hätte ich davon definitiv abgeraten." Zudem seien Stoß- und Sprungbewegungen für Patienten mit seinem Krankheitsbild nicht mehr möglich. Beim Radfahren und Schwimmen werde das Hüftgelenk hingegen über einen längeren Zeitraum schonend belastet.

Eine feste Stütze ist Johners Lebenspartnerin Johanna Cantor, die ihn auf seinem Weg begleitet hat. "Mir war immer klar, dass Klaus das schafft. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, dann klappt das auch", sagt Cantor. Auch nach seiner Entlassung aus der Reha trainierte er eifrig zuhause weiter. Er ging täglich bei Wind und Wetter mit seinem Hund spazieren und unternahm wenige Wochen später bereits eine Radtour um den Bodensee.

Vier Monate nach seiner Hüftoperation wollte Johner seinen behandelnden Arzt von seiner Fahrradtour nach Bremerhaven überzeugen. Er fuhr zu ihm und berichtete von seinen Plänen. "Zu meiner Überraschen wollte er mich gar nicht davon abhalten. Er hat mich sogar darin bestärkt und motiviert", sagt Johner. Wenn die Hüfte auf der Tour Probleme mache, dann würde sich der Körper rechtzeitig melden, so Johners Arzt.

Doch einen Tag vor dem Aufbruch war sein großer Traum erneut in Gefahr. Die Operationsnarbe hatte sich entzündet. Wieder musste der Meersburger ins Krankenhaus. "Da war ich mir wirklich nicht mehr sicher, ob ich morgen losfahren kann", sagt er nachdenklich. Doch der Arzt gab schnell Entwarnung. Johners Wunde wurde versorgt und sein Zustand verbesserte sich schnell.

Dann packte der Meersburger seine Sachen, schwang sich auf sein Pedelec und machte sich auf den Weg. Er verließ sich stets auf sein Navigationsgerät und wusste nie genau, an welchen Orten er vorbeikommen wird. "Es war eigentlich alles spontan. Gen Nornen fuhr ich wie mit einem Lineal gezogen am 8. Breitengrad entlang. Das habe ich erst in Bremerhaven gemerkt."

Doch bald hatte Johner wieder mit Problemen zu kämpfen. Der Meersburger schaltete seinen Elektromotor zu früh ein. Die Batterie ging leer und er musste bei starkem Gegenwind die Tagesetappe im ersten Gang beenden. Kurz vor Ulm musste er an anderer Stelle bei 13 Grad, Dauerregen und starken Windböen vom Fahrrad steigen und ein Hotel aufsuchen. Völlig durchnässt bittet er um ein Zimmer. "Ich hätte da auch in einer Besenkammer geschlafen", so der Mann mit dem Pedelec.

In Würzburg stand Klaus Johner kurz vor dem Aus. Als er übermütig eine Rampe am Main überqueren wollte, kam ihm plötzlich ein anderes Fahrrad entgegen. Es kam zum Crash und Johner fiel rückwärts die Treppe hinunter. "Da habe ich gedacht, ich muss schon wieder ins Krankenhaus oder zum nächsten Bahnhof und mit dem Zug nach Hause fahren." Instinktiv rollte er sich im Rückwärtsfallen über seine Schulter ab und übersteht den Sturz nahezu unversehrt. "Ich habe in dem Moment nur an meine Hüfte gedacht und gehofft, dass alles gut geht." Als er am Boden lag, merkte er aber schnell, dass er mit einem blauen Auge davon gekommen ist und die Hüfte unverletzt blieb.

All diese Tiefschläge steckte der willensstarke Meersburger trotz neuer Hüftgelenke weg. "Das geht nur, wenn man etwas wirklich will und niemals aufgibt", so Johner stolz. Am 10. September erreichte er den Bodensee. Seine Bilanz: 1.926 Kilometer, 13 377 Höhenmeter, 83 Stunden reine Fahrzeit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 22,4 Stundenkilometern. "Die Tour war ein tolles Erlebnis und ich weiß, dass meine Hüfte belastbar ist", resümiert er. "Ich kann nur jeden motivieren sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen zu lassen."

Das nächste Projekt ist schon in Planung. Er möchte mit seiner Frau verreisen. "Eine Donaufahrt wäre schön. Meine Partnerin reist mit dem Schiff und ich auf dem Fahrrad. Flussradwege bin ich doch eh schon gewöhnt."

