Meersburg Viele Fragen an Kandidaten bei Podiumsdiskussion im Dorfgemeinschaftshaus

Zu einer privat organisierten Podiumsdiskussion sind fünf der Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Bodensee gekommen. Fair war der Umgang der Kandidaten Lothar Riebsamen (CDU), Leon Hahn (SPD), Markus Böhlen (Bündnis 90/ Die Grünen), Christian Steffen-Stiehl (FDP) und Claudia Haydt (Linke). Organisiert hatten die Diskussion im Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen Wilfried Rupp und Achim Homburger.

Frickingens Altbürgermeister Joachim Böttinger moderierte den Austausch, an dem Alice Weidel (AfD) nicht teilnahm. Nach einer lockeren Vorstellungsrunde hatte Böttinger einen umfangreichen Fragenkatalog mit detaillierten Unterpunkten parat, sodass die Kandidaten hoch konzentriert darauf achten mussten, kein Unterthema zu vergessen. Abwechselnd hatten sie die Gelegenheit, sich unter anderem zu den Themen Wirtschaftsstandort Bodensee, öffentlicher Nahverkehr, Mobilität und Breitbandausbau zu äußern.

Die überschaubare Anzahl der Zuschauer beteiligte sich sehr aktiv in der Fragerunde. Massentierhaltung, B 31, Kohlekraftwerke, 30er-Zonen und Elektromobilität waren dabei die wichtigsten Themen. Elke Dilger gab den Politikern im Namen der badischen Berufsfischer noch den Forschungsauftrag nach Berlin mit, für einen sauberen See zu sorgen, der trotzdem genug Nahrung für Fische bietet. Einheitlich sprachen die Politiker sich gegen Aquakulturen aus. Das sei Massentierhaltung, die sie im bisherigen Stil ebenfalls einstimmig ablehnten.

Riebsamen sieht in der Region einen exklusiven Wirtschaftsstandort mit den Standbeinen Tourismus, Landwirtschaft und Industrie. Gerade für den Tourismus sieht er neue Chancen. Die Landwirtschaft müsse in Hinblick auf den Klimawandel bei der Forschung nach neuen frostsicheren Sorten unterstützt werden. Er sprach sich dafür aus, die Umgehungsstraßen so bald wie möglich fertigzustellen. Das Geld sei da, es könne abgerufen werden, wenn die Gemeinden sich einigen, wo gebaut werden solle. "Mit vernünftigen Verbindungen können potenzielle Bauherren auch ins Hinterland ziehen", sagte er. Mit schnellerem Internet könnte dann auch die Telemedizin verstärkt werden, in diesem Punkt würde Deutschland anderen Ländern hinterherhinken.

Leon Hahn ist der Meinung, dass Deutschland den Breitbandausbau "verschlafen" habe. Darin wolle seine Partei investieren, ebenso wie in die innere Sicherheit. Dazu solle der Polizeiapparat aufgestockt werden. Des Weiteren sprach er sich für ein Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum aus. Mieter sollen entlastet werden und junge Familien wieder finanzierbaren Wohnraum am See bekommen. Er versteht Wohnungsbau als öffentliche Aufgabe und fordert "Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaften". Weiterhin wolle er in Bildung investieren, um Fachkräfte zu bekommen. "Wir leben vom internationalen Markt", sagte er und will auch kleineren Unternehmen den Zugang geben. Der SPD-ler sprach sich dafür aus, höhere Einkommen stärker zu besteuern und nannte als wichtigsten Punkt die "Vermeidung von Steuerflucht".

Grünen-Kandidat Böhlen plädiert dafür, die Güter wieder auf die Schienen zu bringen. Heutzutage bedeute Mobilität auch öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr. In puncto Integration will er einen "Spurwechsel". Er sagte: "Menschen, die in Arbeit sind, müssen integriert werden." Er sprach sich gegen eine Bevormundung von Hausbesitzern zur Nutzung ihres Eigentums aus und wolle den Anstieg von Ferienwohnungen durch eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer regulieren. Einheitliche Steuersätze in Europa hätte er gerne beim Onlinehandel. Straßenausbau und Brückensanierung könnten durch einen Teil dessen, was für die Rüstung ausgeben wird, finanziert werden, meint er. Die B 31 würde er so viel wie möglich unterirdisch ausbauen. Weiterhin befürwortet er eine Grundsicherung für Kinder.

Steffen-Stiehl von der FDP sieht im Ausbau der Infrastruktur ein starkes Thema. Die Anbindung des ländlichen Raums müsse optimiert werden. Möglichkeiten sieht er in den Bereichen Mobilfunk und Breitbandausbau. Autonomes fahren, modernes Equipment in den Schulen und vereinfachte Bürokratie durch digitale Verwaltung lauten seine Vorschläge dazu. "Das Internet kann Mobilitätsprobleme reduzieren", sagt er mit Blick auf das Arbeiten von zu Hause aus. Außerdem plädiert er dafür, die "Kreditvergabe für Wohnraum zu erleichtern" und die Grunderwerbssteuer für eigengenutzten Raum zu streichen. Die Sicherheitskräfte wolle er besser organisieren und vernetzen und die Präsenz vor Ort stärken. Die Nachwuchssorgen bei Fachkräften würde er mit einem Punktesystem zur Einwanderung lösen.

Linken-Kandidatin Haydt bezeichnet die Verkehrsfrage als Dreh- und Angelpunkt. Sie ist für eine Verlagerung auf die Schiene und schlägt zudem eine Erweiterung der Maut auf den Schwerverkehr vor. Die innerörtlichen Busse müssen ihrer Meinung nach modernisiert werden, insbesondere auch beim Punkt Barrierefreiheit. Auch bezüglich des Einkaufens gibt sie den Bussen den Vorrang vor dem Internet, denn einkaufen sei soziales Handeln. Weiterhin sind ihr die Betreuungskosten in den Kindergärten zu hoch. Sie wolle, dass "zumindest das letzte Jahr vor der Schule kostenfrei ist". Auch müssten die Schulen saniert werden. Flächendeckende Überwachungskameras in Zügen und Bahnhöfen lehnt Haydt ab, lieber seien ihr Zugbegleiter. Steuerflucht würde sie mithilfe einer Bundesfinanzpolizei entgegenwirken.