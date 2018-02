Meersburg Vertreterin der Berufsfischer weist Vorwurf der Emotionalität in der Netzgehege-Debatte zurück: "Ängste beruhen auf Tatsachen"

Elke Dilger, Vorsitzende der Badischen Berufsfischer, weist den Vorwurf des Limnologen Reiner Eckmann zurück, die Fischer würden mit Emotionen auf die Debatte um Netzgehege reagieren. Dilger argumentierte, dass die Ängst auf Tatsachen beruhten.

Nach einem vom SÜDKURIER moderierten Streitgespräch zwischen dem Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Bündnis 90/Grüne) und Elke Dilger, Vorsitzender des Verbandes der Badischen Berufsfischer, über die Installation von Netzgehegen im Bodensee, hatte sich der Limnologe Reiner Eckmann in einem Leserbrief zu Wort gemeldet. Den früheren Professor an der Uni Konstanz lud Netzgehege-Befürworter Hahn zuvor zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion im vergangenen Juli ins Kulturzentrum des Meersburger Winzervereins als Fachmann ein.

Insbesondere eine Äußerung Eckmanns veranlasste Elke Dilger nun zu einer Gegenreaktion: Eckmann hatte geschrieben, dass es ihn erschrecke zu sehen, "wie die Diskussionen über Netzgehege im Bodensee fast nur noch mit Emotionen, wissenschaftlich nicht haltbaren Aussagen und dem Schüren von diffusen Ängsten" geführt würden. Dilger antwortete darauf nun mit den Worten: "Dass der Wildbestand in Gewässern mit Zuchten stark zurückgeht, das sind keine Emotionen, sondern das sind Tatsachen. Wenn der Wildbestand im Bodensee mehr und mehr verschwindet, dann haben wir in zehn Jahren die Aufgabe, diesen wieder aufwendig und teuer anzusiedeln, so wie jetzt der Waldrapp in Überlingen." Eine ökologische Zucht im Bodensee funktioniere nur so lange, "bis unvorhergesehene negative Begleiterscheinungen auftreten, dann muss gehandelt werden", so Dilger in ihrer Stellungnahme, die sie an die SÜDKURIER-Redaktion schickte. Sie spreche im Namen der Berufsfischer vom Bodensee, wenn sie die Landesregierung dazu auffordert, "Forschungsgelder bereit zu stellen und die Forschung zu aktivieren, die es ermöglicht, den Bodensee wieder ökologisch produktionstüchtiger werden zu lassen".

Das sei eine große Herausforderung an die Wissenschaftler. Dilger schreibt weiter: "Der Bodensee glänzt europaweit mit dem Erfolg der Gewässerreinhaltung in den letzten Jahrzehnten und daran hat in 1980-er Jahren auch niemand geglaubt, auch das war eine fast unmögliche Herausforderung." Ein Nährstoffmanagement sei derzeit am Bodensee nicht umsetzbar, zu viele Bedenken des Gewässerschutzes würden genannt. "Das akzeptieren wir Bodenseefischer. Da aber der Bodensee als Nahrungsquelle dienen kann, muss nach anderen Wegen gesucht werden." In der Bevölkerung wachse das Bedürfnis, regionale, tierfreundliche, umweltfreundliche und energiebewusste Lebensmittel kaufen zu können. Der Wildfisch verdiene einen Artenschutz, besonders der Blaufelchen, der nur in wenigen Gewässern in Europa vorkomme und somit dem Bodensee ein Alleinstellungsmerkmal biete. Dilger: "Die Fischerei gehört zu den ältesten Berufen und ernährt seit Jahrtausenden die Bevölkerung und so soll und kann es auch bleiben."