Meersburg/Konstanz Vergewaltigung: 24-Jähriger zu Freiheitsstrafe verurteilt

Wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung ist ein 24-jähriger Meersburger vor dem Amtsgericht Konstanz zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Außerdem muss er der Geschädigten ein Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro bezahlen.

Der Vorfall ereignete sich im November 2016 in Meersburg. Zuvor hatten das 15-jährige Mädchen und der 24-Jährige, so hieß es vor Gericht, bereits über mehrere Monate eine „unverbindliche Beziehung auf rein sexueller Basis“ geführt. Am 20. November 2016 soll der 24-Jährige die Jugendliche dann in sein Zimmer eingesperrt, mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen und ihr dabei in den Hals gebissen haben. Nach seiner Aussage habe er die 15-Jährige lediglich zum Geschlechtsverkehr "überredet", obwohl sie anfänglich „Nein“ gesagt hatte. Letztendlich soll der Geschlechtsverkehr seinen Angaben zufolge einvernehmlich stattgefunden haben. Dabei habe er ihr einen Knutschfleck verpasst. Sein Zimmer schließe er aus Gründen der Privatsphäre immer ab, hatte der junge Mann am ersten Verhandlungstag gesagt.

Seit dem Vorfall leidet die 15-Jährige laut ihrer behandelnden Psychologin unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Verteidiger des Angeklagten machte zunächst Zweifel an der Vorgeschichte des Mädchens geltend. Er stellte einen Beweisantrag, ein psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten der Geschädigten erstellen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft und die Anwältin des Mädchens beantragten unverzüglich die Ablehnung des Antrags. Das Gericht entschied darüber nicht am ersten Verhandlungstag, lehnte schlussendlich aber ab. Es sah keinen Anlass, ein solches Gutachten erstellen zu lassen. Die Aussage des Mädchens und bestätigende Zeugenaussagen schienen dem Gericht letztendlich glaubwürdig.

Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklägervertreterin und des Verteidigers fanden aufgrund der Minderjährigkeit der Geschädigten und ihrer schutzwürdigen Interessen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach zweistündiger Pause zur Beratung konnte das Gericht schließlich ein Urteil fällen. Zwei Jahre und sechs Monate Haft kommen nun auf den 24-Jährigen zu, 5000 Euro Schmerzensgeld muss er an die Geschädigte zahlen.

Das Gericht begründete die Entscheidung am Ende damit, dass kein Belastungsmotiv, etwa Eifersucht, seitens der Geschädigten erkennbar sei. Außerdem lag dem Gericht ein Whatsapp-Chatverlauf aus der Tatnacht und vom Folgetag als Beweismittel vor, in dem die Geschädigte den 24-Jährigen mit dem Geschehen konfrontierte. Das Gericht erklärte, der Inhalt des Chatverlaufs decke sich mehr mit den Aussagen der 15-Jährigen als mit den Aussagen des Mannes. Auch habe im Vorfeld kein Täter-Opfer-Ausgleich stattgefunden, also eine Zusammenwirkung, um den Konflikt außergerichtlich beizulegen. Das hätte sich mildernd auf die Strafe auswirken können. Ob der 24-Jährige Mann in Revision geht, ist offen.