Meersburg Top-Rankings beflügeln Nachfrage der Gäste

Meersburg ist bei Bewertungen weit vorn. Die Stadt will den Tourismus für die Zukunft rüsten. Dringender Bedarf besteht an mehr Hotelbetten.

Die Stadt Meersburg landet regelmäßig ganz weit vorne, wenn Medien, Internetportale und -nutzer Ranglisten der schönsten Altstädte Deutschlands aufstellen. So erreichte Meersburg den sechsten Platz, als der Online-Reiseanbieter travelcircus jüngst die Beliebtheit von 1012 deutschen Kleinstädten anhand der Zahl ihrer Instagram-Hashtags auswertete. Focus-Online zählt Meersburg zu den fünf romantischen Städten in Deutschland, "die Sie unbedingt zu zweit sehen müssen". Die Zeitschrift "Geo Saison" nimmt Meersburg als einzige Stadt in Baden-Württemberg in seine Top-Ten der schönsten deutschen Kleinstädte auf. Das sind nur einige Beispiele.

Bürgermeister Robert Scherer und Tourismuschefin Iris Müller freuen sich über die Begeisterung, die sich laut Müller auch in vermehrten Nachfragen niederschlägt. Müller berichtet, solche Bewertungen verbreiteten sich rasant im Internet und den sozialen Medien: "Wir bekommen dann ganz viele Rückfragen", sowohl per E-Mail als auch am Telefon. Aber auch auf Messen wie der ITB in Berlin sprächen Besucher die Touristiker direkt darauf an. Ganz extrem habe man das gespürt, als der Wohnmobilstellplatz im Ergeten auf Platz zwei gewählt worden sei. Die Wohnmobilfans hätten ihre eigene Internet-Community. Viele positive Reaktionen gebe es in den Online-Medien auch auf das Vineum oder die Bibelgalerie. Die Top-Rankings im Internet decken sich mit Müllers Erfahrungen: "Die Leute sind beseelt von unserer Altstadt und unserem Ambiente."

Scherer betont: "Wir sind stolz, dürfen uns aber darauf nicht ausruhen." Müller nickt: "Wir haben nach oben noch viel Luft." Das dringendste Problem sei der zunehmende Mangel an Unterkünften. Müller: "Wir bräuchten zusätzlich 80 bis 120 Hotelbetten." Dabei habe sie das geplante Mittelalter-Hotel, dessen Bau nach dieser Saison starten solle, bereits eingerechnet. Teilweise könne man Buchungswünsche gar nicht erfüllen.

Im ganzen Bodenseeraum bestehe ein großer Bedarf an mehr Hotels, so das Ergebnis einer Konstanzer Stadtmarketingstudie. Was kann die Stadt tun? "Investoren suchen, wir führen auch Gespräche", versichert Scherer. Die Kommune verfügt mit dem ehemaligen Hämmerle-Areal über ein geeignetes Grundstück. Allerdings platzten in der Vergangenheit bereits zweimal Hotelbaupläne, zuletzt 2008, als aufgrund der Finanzkrise ein Interessent absprang, der damals ein Vier-Sterne-Haus mit mehreren Hundert Betten bauen wollte.

Doch auch in Sachen Angebot und Qualität müsse der Tourismus zulegen. Scherer sagt: "Wir alle stehen vor gewaltigen Herausforderungen, uns auf die nachfolgende Generation anzupassen." Natürlich seien da vor allem die Anbieter gefragt. Die Stadtverwaltung könne diese aber beratend unterstützen sowie die Rahmenbedingungen stellen. Dazu zählt für Scherer unbedingt die digitale Aufrüstung. Nachdem demnächst endlich das schnelle Internet zur Verfügung stehen soll, möchte Scherer mit einem Förderprogramm das Projekt "kostenloses WLAN" in Angriff nehmen. Außerdem schweben ihm etwa auch Apps vor, mit denen Smartphone-Besitzer die Stadt und ihre Attraktionen erkunden können.

Doch nicht nur die Technik entwickelt sich rasant weiter. Müller ist bewusst: "Der Tagesrhythmus und die Bedürfnisse der Besucher haben sich gewandelt." Darauf müssten sich auch Dienstleister und Ladenbesitzer einstellen. "Wir müssen uns den Kunden anpassen, nicht umgekehrt", unterstreicht Scherer.

Was Letztere angeht, wünschen sich Scherer und Müller vor allem einen Zuwachs an Übernachtungsbesuchern. "Die Tagesgäste sind ja da", sagt Müller. Und zwar mehr denn je: Dieses Jahr sei deren Zahl im Vergleich zu 2016 um ein Drittel gestiegen, während man bei den Übernachtungen ein kleines Plus von rund zwei Prozent verbuchen werde. Das Ziel müsse sein, die Gäste länger im Ort zu halten. Dazu sollen unter anderem die Aktionswochen im Frühjahr und Herbst dienen, die die Stadt gemeinsam mit Hoteliers, Geschäftsleuten und Dienstleistern anbietet. Einige Hoteliers schnüren darüber hinaus auch unterm Jahr bereits attraktive Angebotspakete.

Altstadt-Ranking

Bei folgenden Ranglisten der schönsten und beliebtesten Altstädte Deutschlands, erstellt von Medien und Internetportalen, landet Meersburg ganz weit vorne – auf Platz 6 von 1012 ausgewerteten Orten auf Instagram, nachzulesen unter:

http://www.tourexpi.com/dede/news/das-ist-die-top-10-der-beliebtestenkleinstadte-in-deutschlandauf-instagram-136430.html

