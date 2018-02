Meersburg Theater fasziniert Ulla Kittel schon immer

Ulla Kittel souffliert, spielt Theater und führt Regie. Derzeit sucht sie Darsteller für ein neues Projekt.

Wenn die Wahl-Baitenhausenerin von ihren Theatererfahrungen und Ideen spricht, ist ihre Begeisterung spürbar. "Theater ist für mich Erbauung", sagt Ulla Kittel und entschuldigt sich sogleich für den "leicht antiquierten Begriff". Beim Theaterspiel kann sie ihre Fähigkeiten ausloten. Es seien teilweise "irre Erfahrungen". Als Beispiel nennt die 66-Jährige die Teilnahme an dem Projekt "Schauspiel 19+" im Friedrichshafener Kiesel im vergangenen Jahr. Sie hatte die Rolle einer Gelähmten auszufüllen. Ausschließlich mit Kopfbewegungen und Mimik zu spielen, sei ein spannendes Erlebnis gewesen. Im Jahr zuvor war es ein Theaterstück mit selbstgebauten Masken, das sie faszinierte. "Wenn Du eine Gesichtsmaske trägst, musst du ganz stark mit dem Körper agieren, um den Charakter zu transportieren", weiß die erfahrene Schauspielerin.

Angefangen hat alles während ihres Studiums der Literaturwissenschaft beim Unitheater Konstanz. Zunächst als Souffleuse zog sie das Theaterspiel der Konstanzer Studiobühne in ihren Bann. War ihre erste Rolle noch die einer Zaubererassistentin ganz ohne Text, bekam sie danach schnell verschiedene Rollenangebote. Sie trat im Lindauer "Blauer Kater", in der Singener Färbe oder im Bahnhof Fischbach auf. Auch parallel zu ihrem vollen Deputat als Fremdsprachenlehrerin an der privaten, internationalen Internatsschule in St. Gallen hielt ihre Theaterleidenschaft an.

Kittel spielte in verschiedenen Ensembles und gab ihr Regiedebüt mit 37 Jahren. In ihrer Wahlheimat im Meersburger Ortsteil Baitenhausen hat sie mit zwei Mundartstücken begonnen. Baitenhausens Urgestein und langjähriger Ortsvorsteher Willibald Mayer habe da noch mitgespielt, erinnert sie sich. Weil es in der Region so viele Mundartbühnen gibt, hat sie sich nach zwei Inszenierungen aber anderen Projekten zugewandt. Mit dem von ihr geleiteten "Ensemble Projekt Senioren Theater!" (PST!) , einer Untergruppe des Markdorfer "kreuz und quer"-Theaters setzte die berentete Lehrerin beispielsweise 2016 Ionescos "Die Nashörner" um. Aktuell ist sie auf der Suche nach erwachsenen Darstellern für ein neues PST!-Stück.

Die Gruppe befinde sich im Umbruch und könne auch Nicht-Senioren als Mitspieler gebrauchen. Im Schauspiel sieht die Regisseurin die Chance für Amateurdarsteller, "eine gewisse Befreiung aus dem Alltagsleben" zu erreichen. Spannend findet sie auch, "im Idealfall bei den Zuschauern etwas anzustoßen und ihnen den Spiegel vorzuhalten". Dass sie sich in jungen Jahren trotz ihrer Theateraffinität gegen den Besuch einer Schauspielschule und für den Beruf der Fremdsprachenlehrerin entschieden hat, führt sie auf mangelnden Mut zurück. "Ich war einfach zu feige", sagt Kittel. Rasch fügt sie hinzu, als Lehrerin sei sie aber auch "irgendwie schauspielerisch unterwegs gewesen, um den Unterricht lebendig zu halten".

Auch über das Theaterleben hinaus ist Kittel engagiert unterwegs. Drei Wahlperioden saß sie im Baitenhausener Ortschaftsrat und war viele Jahre als Schriftführerin bei den Meersburger Freien Wählern aktiv. "Ich würde mich als ziemlich politischen Menschen bezeichnen." Ihr Vater habe als "glühendes CSU-Mitglied" wohl schon früh ihren Widerspruchsgeist geweckt, resümiert die gebürtige Allgäuerin. Auch in der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) war sie mehrere Jahre tätig und ist bis heute Mitglied der Organisation, die sich für Selbstbestimmung am Lebensende einsetzt. "Mir laufen Sachen zu – ich bin einfach neugierig und offen." In ihrer Offenheit für Neues sieht die sie den Grund für immer neue Lebenswege. Ganz häufig kreuzen die das Theatermetier. Jetzt hat sich Kittel zum Ziel gesetzt, auch als Klinik-Clown zu agieren. Das wäre eine schöne Verbindung ihrer bisherigen Interessen.

Zur Person

Ulla Kittel, geboren am 5. August 1951, wächst auf einem Hof in Blaichach bei Sonthofen auf. Sie studiert Anglistik und Romanistik in Konstanz (Zweites Staatsexamen 1978) und kommt in Berührung mit dem Universitätstheater Studiobühne. Außerdem erlangt sie den Titel Master of Arts. Ihre Masterarbeit beschäftigt sich mit dem psychologischen Hintergrund des britischen Romanklassikers Wuthering Heights (Sturmhöhe), den die Pfarrerstochter Emily Bronte 1847 unter männlichem Pseudonym veröffentlichte. 28 Jahre lang unterrichtet Kittel Fremdsprachen am Institut Auf dem Rosenberg im schweizerischen St. Gallen. Parallel dazu spielt sie Theater, führt Regie oder souffliert. Die berentete Lehrerin ist geschieden und lebt mit ihren Katzen in Baitenhausen.