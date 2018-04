Meersburg Tanzsportfreunde Meersburg feiern 30. Geburtstag

Den Tanzsportfreunden Meersburg steht ein besonderes Ereignis bevor: In diesem Monat wird das 30-jährige Bestehen des Vereins groß gefeiert. Die Vorbereitungen werden mit dem altbewährten Vorstand geleistet. Bei der Hauptversammlung musste lediglich die Position des Kassierers neu besetzt werden.

Kai-Uwe Heiler stand nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Ihm sei herzlich für die hervorragende und professionelle Tätigkeit gedankt worden, teilt der Verein mit. Das Ergebnis seiner Arbeit könne sich sehen lassen. Die Finanzen seien sehr geordnet. Nach der Vorstellung des Haushaltsplans 2018 wurde dieser deshalb einstimmig genehmigt. Nachfolgerin von Kai-Uwe Heiler wird Gabi Schilling. Sie wurde neu in den Vorstand gewählt. Alle anderen Mitglieder hatten sich für eine weitere Amtsperiode bereit erklärt und wurden einstimmig wiedergewählt. Das sind: Vorsitzender Bernd Breuckmann, Stellvertreter Helmut Kirscheneder, Sportwartin Alexandra Scholz und Schriftführerin Heike Nesitka. In der Jugendversammlung war zuvor Tanja Baerens als Jugendwartin bestätigt worden.

Die Veranstaltung zum 30. Geburtstag des Vereins findet am Montag, 30. April, in der Sommertalhalle in Meersburg statt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 16 (Galerie) und 20 Euro (Saal). Jugendliche zahlen ermäßigt 11 oder 15 Euro. Geboten werden viel Gelegenheit zum Tanzen, Showeinlagen, eine Cocktailbar und Bewirtung. Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort über sportwart@tanzen-in-meersburg.de.