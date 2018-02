Meersburg Superstar der 30er Jahre: Ausstellung über jüdischen Startenor Joseph Schmidt

Professionell, gewinnend und mit viel Liebe zum Detail haben Kurator Carsten Eichenberger und Biograf Alfred A. Fassbind am Dienstagabend in das schicksalhaft kurze Leben des jüdischen Startenors Joseph Schmidt eingeführt. Mit beinah andächtiger Stille lauschten die rund 250 Vernissagegäste im Theatersaal des Augustinums ihrem kurzweiligen Zwiegespräch.

Vom kometenhaften Aufstieg Schmidts als Rundfunkstar bis hin zu dessen Tod auf der Flucht vor den Nationalsozialisten mit gerade einmal 38 Jahren war zu hören. Besonders gefiel den Gästen das zwischendurch eingespielte Bild- und Tonmaterial. Als die berühmte Filmtitelmelodie "Ein Lied geht um die Welt" vom Grammophon erklang, war hie und da selbst leises Mitsummen zu vernehmen. Begeistert bedachte das Publikum jede einzelne eingespielte Gesangseinlage mit Applaus. Sie kamen sogar in den Genuss einer kurzen Filmsequenz eines Konzerts, bei dem der nur 1,56 Meter große Opernstar im holländischen Birkhofen einst mehr als 100.000 Konzertbesucher begeisterte. "Er war die erste Stimme, die mich elektrisiert hat", erklärte der Schweizer Tenor Alfred. A. Fassbind seine Leidenschaft für den Star, dessen kurze Karriere durch die Machtergreifung Hitlers ein jähes Ende fand.

Im Joseph-Schmidt-Archiv in schweizerischen Dürnten bei Zürich bewahrt Fassbind sein Andenken. Ausstellungskurator Carsten Eichenberger vom Stuttgarter Haus der Heimat erzählte beim Rundgang durch die Ausstellung von seiner ersten, eher zufälligen Begegnung mit dem Superstar der 30er Jahre. Auf einer Studentenreise in die heutige Westukraine begegnete er einem Filmplakat Schmidts in einer zum Kino umgebauten, ehemaligen Synagoge in Czernowitz. Dort sei der zehnjährige Sängerknabe als Chorsänger entdeckt worden und habe später als Kantor fungiert, wusste Eichenberger. "Das hat mich gefesselt", betonte er. Die Ausstellungsgäste zeigten sich beeindruckt. Lob gab es für die vielen Originaldokumente wie Reisepass, Konzertkarten oder persönliche Briefe.

Lange verweilten sie vor den informativen Tafeln mit Hintergrundinformation zu Zeitgeschehen und Starleben. Wahl-Hagnauerin Evi Münstermann und Brigitte Warnkönig aus Stetten zeigten sich angetan von Vernissage und Schmidts Musik, ebenso der Meersburger Harry- Rolf Ropertz. Alle drei äußerten sich lobend über die "sehr gute Mischung aus Bildmaterial und Vortrag".

Eigentlich hätte die Ausstellung zum 75. Geburtstag des 1942 in der Schweiz verstorbenen Stars schon bei den Jüdischen Kulturwochen in Meersburg im vergangenen Jahr gezeigt werden sollen, verriet der anwesende Vorsitzende der Konstanzer Synagogengemeinde, Peter Stiefel. Nun bilde sie den Auftakt zu der zweiten Auflage des besonderen Kulturangebotes, sagte Stiefel. Für 2018 versprach er eine "weiter ausgedehnte Veranstaltungsreihe auf Grund des 70. Jubiläums der Staatsgründung Israels".