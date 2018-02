vor 2 Stunden SK Meersburg Stettener Straße: Skoda und Lastwagen kollidieren in Kurve

Eine 50-Jährige war am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, auf der Stettener Straße mit ihrem Skoda in Richtung Fähre unterwegs und wollte in einer Rechtskurve den Lastwagen eines 39-Jährigen rechts überholen, berichtet die Polizei.