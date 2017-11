Meersburg Stadt gibt Entwicklungskonzept in Auftrag

Das Überlinger Landschaftsarchitekturbüro Planstatt Senner wird im Auftrag der Stadt Meersburg für rund 60.000 Euro einen "Strategieplan mit Bürgerbeteiligung für die Stadtentwicklung" aufstellen. Das beschloss der Gemeinderat, der dieses Thema bereits in seiner jüngsten Klausurtagung besprochen hatte, bei einer Gegenstimme (Georg Dreher, CDU). Eine erste Bürgerbeteiligungsrunde ist im Frühjahr 2018 denkbar.

Ziel ist laut Planstatt-Chef Johann Senner ein "Gesamtkonzept für ganz Meersburg unter Berücksichtigung städtebaulicher, freiraumplanerischer, sozialer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte unter aktiver Mitarbeit der gesamten Bevölkerung, der Verwaltung und des Gemeinderats". Der Prozess solle nicht länger als eineinhalb Jahre dauern und in wenigen Monaten starten. Denkbar sei eine erste Bürgerbeteiligung bereits im Frühjahr 2018 und ein erstes "Starterprojekt" schon ab Ende 2018.

Die Aufstellung eines "Strategieplans 2030" hatte Robert Scherer, seit April Stadtoberhaupt, in seinem Bürgermeisterwahlkampf vor knapp einem Jahr als erste Priorität definiert.

Die Planstatt Senner hatte für Meersburg und andere Seekommunen bereits 2006 Zukunftsideen entwickelt, damals für die anvisierte Internationale Gartenschau 2017, die aber nicht zustande kam. Somit hatte Senner dieses Mal quasi ein Heimspiel, als er im Gemeinderat, nun öffentlich, das vorgesehene Prozedere sowie einige Vorschläge präsentierte. Etliche gab es bereits vor elf Jahren, so etwa die Anregung, das Seeufer, etwa am Bismarckplatz und am BSB-Hafen, mittels Sitzstufen attraktiver und zugänglich zu machen. Nach wie vor auf dem Tapet ist auch die Vision, Ober- und Unterstadt zu verbinden, etwa durch eine Stadtaufzugs oder, so Senner, eventuell gar eine Kleinseilbahn. Anhand eines Bilderrundgangs durch die Stadt illustrierte Senner neuralgische Punkte, wie das "Trennungsband" B 33, die Unter- und Oberstadt zerschneidet, sowie Verbesserungspotenziale. So könne man überlegen, ob man Parkflächen wie die im Sommertal und im Töbele nicht besser nutzen könne. Dazu müsste man natürlich anderswo Stellplätze schaffen. Selbstverständlich müsse man bei aller Planung auch überörtliche Gegebenheiten im Auge haben wie den Regionalplan sowie das Bundesstraßenbauvorhaben.

Senner erwähnte auch gesellschaftliche Trends und Prognosen. So sei in den letzten Jahren das Thema Bürgerbeteiligung immer bedeutender geworden. Laut Vorhersage soll die Bevölkerung in Meersburg wachsen und 2035 bei 6859 Einwohnern liegen. Was den Tourismus angeht, sind die Übernachtungen in den letzten Jahren gestiegen, die Bettenzahl und die Aufenthaltsdauer hingegen zurückgegangen. Zu letzterer meinte Senner: "Da ließe sich noch einiges machen." Beim Strategieplan geht es laut Senner "um den roten Faden für die Stadtentwicklung". Auf den Einwand von Markus Waibel (FW), die Stadt müsse vor allem ihre Pflichtaufgaben erfüllen, meinte Senner, letztere seien auch Teil des Konzepts, das zum Beispiel Barrierefreiheit einschließe.

Die Kosten für das Stadtentwicklungskonzept fehlten allerdings in der Vorlage. Absichtlich, gestand der Bürgermeister der Presse und nannte erst auf direkte Nachfrage die Summe von rund 60.000 Euro.

Stimmen aus dem Gemeinderat zum Stadtentwicklungskonzept

Robert Scherer, Bürgermeister: "Es geht um die Zukunft der Stadt! Ich denke, es ist verdammt wichtig, dass wir uns einen Strategieplan aufbauen. So, wie es jetzt ist, sind wir nicht zukunftsfähig. Wenn ich's bequem haben wollte in Meersburg, hätte ich das nicht angestoßen."

Markus Waibel (FW): "Es ist richtig und wichtig, die Stadtentwicklung aufs Tableau zu nehmen. Aber wir hatten eine ganz ähnliche Geschichte vor zehn Jahren und es ist kein Projekt realisiert worden, obwohl Geld dafür fünf Jahre im Haushalt stand. Das Problem ist jetzt: Wir können uns unsere Stadt schön träumen. Ich glaube aber leider nicht so ganz an die Umsetzung, wenn wir nicht das Geld dafür haben, weil uns unsere Pflichtaufgaben auffressen."

Georg Dreher (CDU): "Ich sehe auch in erster Linie finanzielle Probleme. Allein die Planungskosten! Wir haben schon so viele Pläne in der Schublade. Wir sollten keine Luftblasen und große Pläne machen, sondern uns erst um die Pflichtaufgaben kümmern und um die kleinen Dinge, die unsere Bürger ständig beschäftigen, wie Schlaglöcher."

Martin Brugger (CDU): "Die kleinen Dinge müssen wir sowieso machen. Jetzt geht es um die Stadtentwicklung und da kommen wir ohne Fachbüro nicht weiter. Aber das Geld ist gut investiert. Ich sage: Packen wir's an mit dem Strategieplan. Bringen wir Leben in die Stadt."

Werner Endres (CDU): "Wenn ein Privater 30 Jahre nicht investiert, kriegt er Probleme. Ein Gemeinderat muss auch Mut haben, neue Ideen anzupacken. Aber es muss sich lohnen, alle müssen etwas davon haben. Wir müssen weitergucken! Viele Fremdenverkehrsorte haben uns in den letzten Jahren den Rang abgelaufen."

Christine Ludwig (Grüne): "Wir brauchen einen Plan. Wir müssen Schwerpunkte setzen, auch auf Dinge, die Geld generieren. Was Bürgerbeteiligung angeht, bin ich ein gebranntes Kind. Ich habe viel Zeit umsonst in die Agenda-Arbeit gesteckt. Deshalb: Klare Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards."

Ulrike Wirbatz (SPD): "Bei aller Skepsis: Wir brauchen einen Plan, um mit anderen mithalten zu können. Wir sollten unbedingt das Geld in das Konzept investieren – und es auch umsetzen. Ich bin neugierig auf die Anregungen der Bürger."

Michael Gilowsky (Umbo): "Ich war in den letzten 30 Jahren oft euphorisch und enttäuscht, wenn nichts umgesetzt wurde. Ich bin jetzt aber optimistisch und freue mich. Es geht aber nicht nur darum, die Stadt schöner zu machen: "Wohnen und Arbeiten" sind für mich oberstes Ziel."

Peter Köstlinger (CDU): "Es ist klasse und so konstruktiv, was wir hier miteinander machen. Frühere Bürgermeister musste man treiben. Wir haben jetzt einen, der uns treibt und sich selbst Arbeit beschert." Zu Scherer: "Applaus, dass Sie sich so reinknien."

Peter Krause (Umbo): "Auch die Stadt muss an die Zukunftsentwicklung denken und nicht nur: Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber auch wir als Rat müssen bei wichtigen Themen wie Wohnen am Ball bleiben."

Boris Mattes (SPD): "Wir sind Hobby-Politiker, es ist gut, wenn jemand von außen ein Konzept entwickelt. Ich bin voll dafür und finde das Thema Bürgerbeteiligung äußerst spannend."