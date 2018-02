Meersburg Stadt bietet Bauplätze im Allmendweg

Der Gemeinderat von Meersburg hat einen Kriterienkatalog verabschiedet, nach dem die etwa sechs Bauplätze vergeben werden, die am Allmendweg entstehen. Einheimische Familien sollen bevorzugt werden. Den Quadratmeterpreis legten die Räte aber noch nicht fest: Die von der Verwaltung vorgeschlagenen 500 Euro empfanden viele als zu hoch.

Meersburg – Die Stadt will im Allmendweg voraussichtlich sechs Baugrundstücke anbieten. Bei der Vergabe sollen Meersburger Familien besonders berücksichtigt werden. Deshalb verabschiedete der Gemeinderat jetzt einen Kriterienkatalog. Die Festlegung der Grundstückspreise vertagte das Gremium jedoch. Denn die von der Verwaltung auf Grundlage des Bodenrichtwerts vorgeschlagenen 500 Euro pro Quadratmeter waren im Rat umstritten. Auch über die Aufteilung der Grundstücke, auf Vorschlag des Bauamts derzeit zwischen 300 und 650 Quadratmetern groß, besteht noch Diskussionsbedarf. Pluspunkte bekommen Bewerber etwa, wenn sie das Haus selbst nutzen, wenn sie bereits in Meersburg leben und arbeiten und wenn sie Nachwuchs haben. Pro Kind gibt es Punkte, für kleine Kinder mehr als für große. Auch ehrenamtliches Engagement schlägt positiv zu Buche. Abzüge gibt es, wenn der Erwerber das Haus nicht selber nutzt. Der Rat billigte den Katalog mit kleinen Änderungen einstimmig.

Doch es gab auch kritische Anmerkungen. So meinte Peter Krause (Umbo): "Man sollte das Kriterium Kinder nicht zu hoch setzten. Das finde ich diskriminierend. Es gibt auch Leute, die ungewollt kinderlos sind." Krause betonte auch mit Blick auf die anvisierten Preise: "Das ist ein Haufen Geld. Man muss den Leuten auch die Möglichkeit zur Refinanzierung geben, etwa durch eine Einliegerwohnung." Auch Boris Mattes (SPD) fand das Kriterium Selbstnutzung "zu starr" und meinte zu den Grundstückspreisen: "500 Euro sind weit überzogen. Keiner von uns kann da mit gutem Gewissen zustimmen."

Markus Waibel (FW) war derselben Ansicht. Er fühlte sich bestätigt, als er sich nach der Familie erkundigte, "die dort oben erweitern wollte", und erfuhr, dass diese sich das zum Bodenrichtwert nicht leisten könne. Die Verwaltung sieht für die Baugrundstücke zwar einen Bonus von 5000 Euro pro Kind sowie einen Zuschuss zu den Erschließungskosten vor. Doch Martin Brugger (CDU) fragte, inwieweit die Stadt die Preise herabsetzen dürfe, ohne Ärger mit der Gemeindeprüfanstalt zu bekommen. Peter Schmidt (CDU) meinte: "Wer sagt denn, dass jeder Quadratmeter 500 Euro kosten muss?" Man könne einen Teil etwa auch für 350 Euro verkaufen. Werner Endres (CDU) hatte zuvor auf die schwierige Bebaubarkeit der oberen Grundstücke hingewiesen, die deshalb günstiger sein sollten. Michael Gilowsky (Umbo) schlug vor, lieber die Grundstücke kleiner als billiger zu machen, da Letzteres rechtlich gefährlich sein könne. Markus Waibel (FW) fand: "Wir (als Stadt) können aber die Förderung pro Kind beliebig setzen. Ich würde da noch höher gehen."

Auf Nachfrage erläuterte Bauamtschef Martin Doerries: "Der Bodenrichtwert ergibt sich aus reellen Verkäufen." Georg Dreher, Mitglied des Gutachterausschusses, sagte, dieser müsse sich dabei an den Gegebenheiten orientieren: "Doch wer treibt die Preise hoch? Die Baugesellschaften, die in ganz anderen Dimensionen bauen. Wir müssen als Stadt an die mögliche Untergrenze." Bürgermeister Robert Scherer sagte zum Gremium: "Wenn Sie meinen, die Preise müssen niedriger sein, entscheiden Sie es. Dafür sind Sie Gemeinderat."

Bodenrichtwert

Preise für Bauland und auch für Immobilienbewertungen orientieren sich an den Bodenrichtwerten, die der Gutachterausschuss einer Gemeinde aus Verkaufsverträgen ableitet. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Sie werden alle zwei Jahre neu festgelegt. In Meersburg gelten die höchsten Richtwerte in der Unteruhldinger Straße, Seeseite, mit 1800 Euro (auf der Nordseite sind es 550 Euro) und im Gehausweg mit 1300 Euro pro Quadratmeter. Die günstigsten Richtwerte gelten für das Gewerbegebiet mit 125 Euro pro Quadratmeter, in Schiggendorf (150 Euro) und in Baitenhausen (200 Euro). Die Liste mit allen Bodenrichtwerten findet man im Internet: www.meersburg.de