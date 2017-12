vor 4 Stunden Lorna Komm (lko) Meersburg Stadt Meersburg will Therme künftig selbst betreiben

Die Stadt Meersburg strebt eine Umwandlung der Rechtsform der Therme an und will den Vertrag mit Betreibergesellschaft Monte Mare auslaufen lassen. So würde die Stadt selbst Betreiber einer neuen Therme GmbH.