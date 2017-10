Meersburg Stadt Meersburg einigt sich mit TuS über den Wasserzins

Kosten für den oberen Sportplatz werden rückwirkend und künftig geteilt.

Die Stadt und der Turn- und Sportverein Meersburg (TuS) einigten sich nach langem Hin und Her nun über den Wasserzins für den oberen, neueren der zwei Sportplätze im Sommertal. Kommune und Verein teilen sich die Wasserkosten sowohl für die vergangenen als auch die künftigen Jahre. Das beschloss der Gemeinderat jetzt in seiner vergangenen Sitzung. Bei der Stadt sei auch für ihre alten Forderungen bereits ein Betrag eingegangen, bestätigte Kämmerin Heike Sonntag auf Nachfrage Martin Bruggers (CDU).

Das Thema hatte in der Vergangenheit Wellen geschlagen, weil der TuS städtische Wasserrechnungen nicht bezahlt hatte, die bis ins Jahr 2008 zurückreichten und inzwischen auf rund 25 000 Euro angeschwollen waren. Zwar wurde im Rat mehrfach versichert, man wolle jetzt einen Knopf an das Thema machen, wie etwa Brugger beschwichtigend vorschlug.

Doch bei zwei seiner Fraktionskollegen, die sich völlig uneins waren, schwappten die Emotionen nochmals über. Werner Endres (CDU), früherer, langjähriger TuS-Vorsitzender, berief sich erneut vehement auf eine Abmachung, die er 2008 per Handschlag mit dem damaligen Bürgermeister getroffen habe: Der TuS solle nur das Wasser für den alten Platz bezahlen. Das aber widerspricht einem Ratsbeschluss von 2007, demzufolge der TuS das Wasser für beide Plätze zahlen muss. Genau so stellte die Kämmerei das dem TuS auch in Rechnung. Endres regte sich nun noch einmal auf: Der TuS betreue 300 Jugendliche. "Wir nehmen dieser Stadt die ganze Jugendarbeit ab, sieben Tage die Woche." Das müsste doch ein paar Tausend Euro wert sein, wetterte Endres gegen die seiner Ansicht nach "völlig unfaire Behandlung."

Der neue Bürgermeister Robert Scherer äußerte Verständnis für Endres, betonte aber, seine Verwaltung habe dieses "unangenehme Thema" aus der Vergangenheit aufgegriffen und versicherte: "Wir haben's uns nicht leicht gemacht." Dass Stadt und TuS jetzt übereinkamen, wertete Scherer als "gutes Zeichen von beiden Seiten. Lasst uns jetzt dieses Kapitel beenden."

Dem stimmte Peter Köstlinger (CDU) zwar zu, doch dann kochte auch in ihm Wut hoch. Er verstehe nicht, "wie dieses Thema entstehen konnte". Der Tennisclub, dem er vorstehe, betreue zwar nur 30 Jugendliche, doch er leiste auch Jugendarbeit und bekomme dafür "gerade mal 78 Euro pro Jahr von der Stadt und kein Wassergeld." Mit Blick auf den TuS monierte Köstlinger: "Eine Gleichbehandlung der Vereine ist das nicht."