Meersburg Staatsweingut Meersburg setzt auf Öko-Anbau

Es hat lange gedauert: In Stuttgart bestimmen die Grünen seit 2011 die Politik, jetzt stellen sie das Staatsweingut Meersburg als landeseigenen Betrieb am Hohentwiel auf den Öko-Anbau um.

Das Staatsweingut Meersburg beginnt ab dem nächsten Jahr mit der ökologischen Bewirtschaftung des Olgabergs am Hohentwiel. Das im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindliche Unternehmen verfügt am Bodensee über mehrere Weinbau-Standorte, die rund 6,5 Hektar in Singen machen dabei etwas mehr als ein Zehntel der Fläche aus. Für den Geschäftsführer Jürgen Dietrich ist es nicht das erste Experiment. Bereits vor etwa zehn Jahren hatte er bei Meersburg die Umstellung auf einen Weinbau nach ökologischen Kriterien versucht, war damit aber gescheitert. Unterm Hoentwiel sieht er bessere Chancen für einen Erfolg, weil der Olgaberg windoffen liege und die Pilz-Gefahr geringer sei als an den anderen Standorten des Weinguts: „Wenn’s überhaupt irgendwo funktioniert, dann hier.“

Ohne politischen Druck wäre die jetzt beschlossene Umstellung des Bewirtschaftungsverfahrens aber wohl kaum zustande gekommen. Den Anstoß dazu gab Tilo Herbster, der vor einem halben Jahr bei einer Diskussionsveranstaltung in Singen mit der Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) die Frage stellte, warum auch in der zweiten Legislaturperiode unter Leitung der Grünen das landeseigene Unternehmen noch keinen Öko-Weinanbau betreibe. Schon Jahre zuvor war die Politikerin vom Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbandes Konstanz darauf angesprochen worden, konnte dabei aber noch auf die Ressortzuständigkeit des Koalitionspartners SPD verweisen. Damals war Nils Schmid der Chef des Finanzministeriums, in dessen Bereich das Staatsweingut fällt, und dieser habe eben andere Prioritäten gesetzt.

Das Argument konnte Edith Sitzmann nun nicht mehr ins Feld führen und offensichtlich hat sie sich die Kritik zu Herzen genommen. Ihre Parteikollegin, die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, verdeutlichte dabei, dass es um mehr als den Ertrag geht. Der Hauptgrund für die Umstellung auf den Bio-Anbau sei für sie der Einfluss auf den gesamte Naturhaushalt. Zu den Zielen zähle beispielsweise die Reduzierung des dramatisch zunehmenden Insektensterbens und dessen unüberschaubaren Folgen für die Landwirtschaft.

Nach Ansicht von Beate und Georg Vollmayer, die seit 2010 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Olgaberg als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen Öko-Weinbau betreiben, sind die politischen Möglichkeiten allerdings noch nicht ausgeschöpft. „Brüssel schläft“, fasst Georg Vollmayer seine Erfahrungen mit Verweis auf die europäische Gesetzeslage zusammen. Die Situation der Weinbauern am Bodensee erfordere unter anderem wegen der Feuchtigkeit eine andere Vorgehensweise als etwa in südeuropäischen Ländern, entsprechend müsse beim Einsatz von Pflanzenmitteln differenziert werden. Gleichwohl bleibt die Politik nur ein Mosaik im gesamten Prozess der landwirtschaftlichen Umstellung. Laut Beate und Georg Vollmayer ist der Aufwand beim ökologischen Anbau ungleich höher als bei konventionellen Verfahren, die daraus resultierenden höheren Preise seien aber auf dem deutschen Markt nicht problemlos zu erzielen. Die starke Orientierung des Verbrauchers am Preis lasse sich auch daran erkennen, dass es regional hergestellter Wein im Vergleich mit Produkten aus aller Welt schwer hat – obwohl allein der Transport die Öko-Bilanz drastisch verschlechtert.

Die Sache mit dem Siegel

Die Umstellung auf Öko-Anbau kostet Zeit. Drei Jahre wird es dauern, bis der Wein vom Olgaberg den Vorgaben entspricht. Dennoch darf laut Jürgen Dietrich der Wein dann immer noch nicht mit dem Öko- oder Bio-Siegel versehen werden. Der Grund: Juristisch ist die Ein-Betriebsregelung vorgeschrieben. Da aber nur etwa ein Zehntel der Fläche des Staatsweingutes auf Öko-Anbau umgestellt wird, besteht keine Chance auf eine entsprechende Zertifizierung – obwohl die Produktionsweisen strikt getrennt sind. (tol)