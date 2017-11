Meersburg Simple Minds auf dem Meersburger Schlossplatz

Die Weltstars aus Glasgow kommen am 1. August 2018 zum Meersburg Open Air und präsentieren auch ganz neue Songs ihres Albums "Walk between Worlds", das im Frühjahr erscheinen soll. Am folgenden Tag, 2. August, gibt es auf dem Schlossplatz ein Double Feature mit Glasperlenspiel und Johannes Oerding. Der Vorverkauf startet am heutigen Freitag exklusiv beim SÜDKURIER.

Die Schotten waren in den 1980er- und 1990er-Jahren eine der erfolgreichsten Bands weltweit und mit Ihrer Mischung aus Post-Punk, mitreißenden Refrains und keltischen Elementen gelten Simple Minds bis heute als Vorreiter einer neuen Art des Rock. Nachdem die Gruppe um Jim Kerr und Charlie Burchill, die noch aus der Urbesetzung stammen, dieses Jahr mit dem Album "Acoustic" in der begleitenden Tour leise Töne angestimmt hatten, will sich die Band mit neuem Material und vollem Sound zurück melden. Für das Frühjahr 2018 ist das Album "Walk between Worlds" angekündigt. Songs aus dieser Einspielung wie auch alte Hits wird Simple Minds beim Meersburg Schlossplatz Open Air am Mittwoch, 1. August 2018 präsentieren. Den Auftritt der Glasgower Band gab Konzertveranstalter "Vaddi" gestern ebenso bekannt wie die deutschen Top Acts, die tags darauf in einem Double Feature zu erleben sind: Glasperlenspiel und Johannes Oerding. Als Medienpartner von Vaddi Concerts kann der SÜDKURIER die Karten für beide Meersburg Schlossplatz Open Airs vor dem regulären Vorverkaufs-Start bereits ab dem heutigen Freitag anbieten.

In Glasperlenspiel kommt am Donnerstag, 2. August 2018, eine der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Bands auf den Schlossplatz. Die Elektropop-Formation sammelte in ihrer steilen Karriere seit 2010 bisher acht goldene und drei Platin-Schallplatten. Für das Duo aus Carlo Niemczyk und Daniel Grunenberg ist Meersburg fast ein Heimspiel. Die beiden, die seit 2014 die Titelmusik der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" singen, kommen aus Stockach. Veranstalter Vaddi erinnert an die auverkauften Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz während der vergangenen zwei Jahre mit gut einer Million Besuchern und schreibt: "Nun kommt Glasperlenspiel 2018 mit ihrer umwerfenden Liveband zurück mit neuem Album und neuer Bühnenshow."

Glasperlenspiel ist im Doppelkonzert mit Johannes Oerding zu erleben, der aktuell durchstartet. Erste Bekanntheit erlangte er 2009 in den Vorprogrammen von Simply Red, Ich+Ich und seiner heutigen Lebensgefährtin Ina Müller, die eine Woche später, am 9. August kommenden Jahres, beim Salem Open Air zu erleben ist. 2013 vertrat Oerding Hamburg beim Bundesvision Song Contest und belegte mit "Nichts geht mehr" den zweiten Platz. Für seine Alben "Für immer ab jetzt" und "Alles brennt" erhielt er 2015 in Deutschland Goldene Schallplatten.

Exklusiver Vorverkauf

Als Medienpartner des Konzertveranstalters Vaddi aus Freiburg kann der SÜDKURIER Karten für die Meersburg Schlossplatz Open Airs bereits am heutigen Freitag, 24. November, ab 10 Uhr, anbieten. Der reguläre Vorverkauf beginnt erst morgen.

Die Karten sind am heutigen Freitag ausschließlich über die SÜDKURIER-Servicenummer 0800 999 17 77 zu bestellen. Karten für das Konzert der schottischen Band Simply Minds am Mittwoch, 1. August 2018, kosten 60,25 Euro. Die Eintrittskarten für das Doppelkonzert von Glasperlenspiel mit ihrer Live-Band und von Johannes Oerding am Donnerstag, 2. August, gibt es zum Preis von 49,90 Euro. (mba)

