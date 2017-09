Meersburg Sensation bei der Meersburger Minigolf-Meisterschaft

Andreas Frühauf gewinnt nach 20 Jahren die Stadtmeisterschaft, bei der Bürgermeister Robert Scherer seine Minigolf-Premiere feiert.

Meersburg – Die Minigolf-Stadtmeisterschaft ist ein Wettkampf mit Siegern und Verlierern. Dennoch hatten die Teilnehmer Spaß am Spiel in netter Gesellschaft. Denn die familiäre Atmosphäre ist kennzeichnend für die Stadtmeisterschaft im Minigolf. Für eine Sensation sorgte Andreas Frühauf, besser bekannt als "Klein Charly". Nach 20 Jahren schlug er den langjährigen Gewinner der Meisterschaften, Dieter Brecht. "Seit mehr als 20 Jahren habe ich es versucht. Diesmal hat es geklappt", rief der Sieger voller Freude.

Insgesamt spielten 25 Teilnehmer, aufgeteilt in Damen, Herren und Kinder. An zwei Tagen wurden vier Runden an den 18 Bahnen gespielt, die schlechteste Runde wurde nicht gewertet. 88 Schläge führten "Klein Charly" zum Sieg, der Zweitplatzierte Dieter Brecht folgte mit 97 Schlägen. Peter "Pille" Keller lag mit 98 Schlägen nur knapp dahinter. Bei den Frauen gewann Claudia Brecht mit 104 Schlägen, ebenfalls seit vielen Jahren ungeschlagen auf Platz eins. Zweite wurde Sara van Hauen. Mehr Teilnehmerinnen gab es dieses Jahr nicht. Pächterin Pia Schmidt bedauerte die geringe Teilnehmerzahl bei den Damen und Kindern. In der Kindergruppe gab es zwei Spieler. Leon Degirmenci gewann mit 130 Schlägen vor Lucas Engel mit 178 Punkten. Alle Teilnehmer bekamen Urkunden und Preise. Diese wurden von Pia Schmidt und ihrem Partner Philipp Gassenbauer zusammen mit Bürgermeister Robert Scherer übergeben.

Mit Scherer hat zum ersten Mal in der über 40-jährigen Geschichte der Meisterschaft ein Bürgermeister mitgespielt. Seine Amtsvorgänger beschränkten sich auf das Händeschütteln bei der Siegerehrung oder schickten ihre Stellvertreter. Scherer berichtete, dass er privat mitgemacht und schon als Jugendlicher Minigolf gespielt habe. Auch habe er später mit den eigenen Kindern gespielt. "Es hat richtig Spaß gemacht", sagte der Bürgermeister und lobte die Pächterin der städtischen Anlage für ihre Bemühungen, auch Einheimische anzuziehen. Einen Sonderapplaus erhielten Horst Prygodzinski und sein Sohn Wolfgang, die seit über 30 Jahren eigens aus Köln zur Stadtmeisterschaft anreisen.