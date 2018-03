Meersburg Secondhand-Laden "Blickfang" zieht ein: Neues Leben in der Meersburger Alten Wache

Cornelia Möcking bekam den Zuschlag für das seit zehn Jahren leer stehende historische Gebäude. Sie zieht mit ihrem Secondhand-Laden ein.

Über zehn Jahre stand das architektonische Kleinod leer, viele Jahre diskutierte man in Meersburg innerhalb und außerhalb des Gemeinderates, ob es für städtische, öffentliche Zwecke genutzt oder vermietet werden sollte. Am vergangenen Samstag nun kehrte Leben in die Alte Wache zurück. Sie ist vermietet – und der Duft frischer Waffeln lockte zahlreiche Kunden an. Cornelia Möcking hat das Gebäude mit dem markanten Säulenportikus mit ihrem Secondhand-Laden "Blickfang" aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Die Geschäftsfrau hatte den Zuschlag der Stadt bekommen. Gemeinsam mit den anderen Meersburger Einzelhändlern, die mit der Aktion "Meersburg blüht auf" die Winterpause beendeten, lud auch Möcking zum Frühstück ein.

"Hier ist ein neuer Prinzessinnentempel entstanden", freute sich Anette Mord-Müller aus Berlin. Seit vielen Jahren ist sie treue Kundin des Secondhandladens. Schon vor zwölf Jahren macht Cornelia Möcking ihre textile Leidenschaft zum Beruf. In der Winzergasse eröffnete sie 2007 ihren ersten "Blickfang": "Ich war an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich wusste, dass etwas passieren muss." In einer E-Mail rief sie ihre Freundinnen auf, ihre Kleiderschränke auszusortieren. Mit den ausrangierten Kleidungsstücken bestückte sie ihren ersten Laden. Nach einem Jahr bekam sie das Angebot für den Umzug auf den Schlossplatz. Ein wahrer Glücksfall, denn mietbare Ladenräume sind in Meersburg rar.

Eine Erfahrung, die sie im vergangenen Jahr selbst erlebte. Nachdem ihre Vermieterin Anna Rauber im März verstorben war, bekam sie von dem neuen Eigentümer im September die Kündigung. "Ein Schock für mich und meine Mitarbeiter", so Möcking. Als sie nun im Wettbewerb um die Alte Wache den Zuschlag erhielt, ging für die Ladenbesitzerin ein Traum in Erfüllung: "Mich zieht es immer wieder nach Meersburg. Ich bin hier geboren, habe hier meine Berufsausbildung gemacht und darf nun auch meinen Laden hier weiter betreiben." In nur drei Monaten wurde nun das Innere der Alten Wache saniert. "Ich bin beeindruckt, wie sich die Stadt hier ins Zeug gelegt hat." In den neuen Geschäftsräumen hat sie zusätzliche eine Extraabteilung für die größeren Größen ab 42 eingerichtet. Auch ihre Mitarbeiterin Silvia Fischer ist fasziniert vom neuen Ambiente des Ladens: "Dieses ehrwürdigen Gebäude mit seiner 200-jähriger Geschichte ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz."

Mit ihrem Konzept der Nachhaltigkeit hatte sie sich gegen die zahlreichen anderen Bewerber durchsetzen können. "Ich finde die Idee, Sachen wiederzuverwenden, einfach toll", so Anja Wimmer aus München. Sie trage nur Kleidung aus zweiter Hand und ist von dem Meersburger Laden beeindruckt: " Die Qualität ist außergewöhnlich." Bei der Auswahl der Kleidung ist Conni, wie sie von Angestellten und Kundinnen genannt wird, wählerisch: "Ich hänge mir nur Sachen in den Laden, die ich selbst anziehen würde."