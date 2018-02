Meersburg Schwarze Null als Ziel für Dr.-Zimmermann-Stift

Der Stiftungsrat hat dem Haushalt für den Spitalfonds Meersburg zugestimmt. Spitalleiter Peter Kemmer sprach von einem unspektakulären Haushalt. Ziel sei eine schwarze Null für das Dr.-Zimmermann-Stift.

Meersburg – Die Umstellung von früher drei auf nunmehr fünf Pflegegrade sei finanziell nicht zu Lasten von Einrichtungen wie des Alten- und Pflegeheims Dr.-Zimmermann-Stift in Meersburg gegangen. Das berichtete Spitalleiter Peter Kemmer im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 des Spitalfonds dem Stiftungsrat. Dieser ist mit dem Gemeinderat identisch. Es handelt sich laut Kemmer um einen "unspektakulären Haushalt" inklusive bescheidener Zuführungen an den Vermögenshaushalt sowie in die allgemeine Rücklage. Kemmer schreibt auch in seinem Bericht, dass das Heim bei der unangekündigten Kontrolle des medizinischen Dienstes der Krankenkassen im August 2017 die Durchschnittsnote 1,2 erhalten habe.

Markus Waibel (FW) würdigte den stabilen Haushalt, an dem er nichts auszusetzen habe. Sehr positiv finde er, dass es "so gut klappt" mit den 38 Wohnungen in den Lichtenwiesen, die das Spital von der Stadt übernommen und, anders, als ursprünglich vorgesehen, in Eigenregie saniert hatte. Waibel zitierte aus Kemmers Bericht, dass es sich dabei um eine Zukunftsinvestition handle, "die für die Stiftung stabile Einnahmen gewährleistet, den laufenden Stiftungsbetrieb mitfinanziert und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an anderen Gebäuden ermöglicht." Waibel betonte: "Ich bin froh, dass der Gemeinderat damals diese Entscheidung getroffen hat." Er lobte die Arbeit Kemmers und meinte: "Ich hoffe, du machst noch ein paar Haushalte." Auch Peter Schmidt (CDU) dankte Kemmer.

Monika Biemann (Umweltgruppe) zeigte sich "etwas beunruhigt über die Zuschüsse aus dem Stiftungsvermögen" ans Heim. In dessen Wirtschaftsplan 2018 sind 213 700 Euro aus der Spitalstiftung als Verlustausgleich vorgesehen. Kemmer sagte, in den vergangenen zwei Jahren habe man die Verluste relativ stabil reduziert. Der durchschnittliche jährliche Zuschuss aus der Stiftung ans Heim betrug im vergangenen Jahrzehnt 84 370 Euro. Kemmer betonte aber, Ziel müsse es sein, durch konsequente Verhandlungen die Einnahmen aus Heimentgelten an die Kostenentwicklung anzugleichen, um die zukünftigen Jahre mit einer schwarzen Null abzuschließen. In diesem Jahr werde man wieder in Pflegesatzverhandlungen einsteigen.

Auch Michael Gilowsky (Umbo) zollte Kemmer Anerkennung und wünschte ihm und seinem Team "für das 746. Haushaltsjahr seit 1272" viel Erfolg. Den Etat 2018 lobte er in der Summe als beachtliche Leistung. Unter anderem, da man durch den diesjährigen Zuschuss alle aufgelaufenen Verlustvorträge abdecken könne. Auch könne man den Rücklagen noch 38 000 Euro zuführen. Ermöglicht worden sei dieses Ergebnis etwa durch die Steigerung der Mieteinnahmen und Pachten sowie die ausgeglichene Bilanz beim Wald. Das Ziel "schwarze Null" sollte man nicht aufgeben, bekräftigte Gilowsky. Das gehe nur, indem man die Entgelte konsequent an die Entwicklung der Kosten, die 2018 um 80 000 Euro gestiegen seien, anpasse. Seit 2010, hatte Gilowsky ermittelt, seien die Personalkosten um 39 Prozent gestiegen, die Sozialversicherung aber gar um 42 Prozent. Letztere entwickle also eine ganz eigene Dynamik, die politisch gestoppt werden sollte. Gilowsky erwähnte ferner, für Zins und Tilgung für die Lichtenwiesen "haben wir jährlich 100 000 Euro aufzubringen, und das noch 30 Jahre lang". Der Rat stimmte dem Etat sowie dem Wirtschaftsplan des Stifts zu.

Spitalhaushalt 2018

Der Etat 2018 des Spitalfonds umfasst 895 400 Euro, davon 787 100 Euro im Verwaltungshaushalt. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 63 800 Euro, die Zuführung aus Letzterem an die allgemeine Rücklage 38 300 Euro. Die Rücklagen belaufen sich derzeit auf rund 1,29 Millionen Euro, die Schulden auf rund 1,82 Millionen Euro, davon gut 1,8 Millionen Euro für die "Lichtenwiesen".

Der Wirtschaftsplan des Pflegeheims beträgt im Erfolgsplan rund 3,26 Millionen Euro, im Vermögensplan 401 700 Euro. Die Summe aller drei Darlehen für den Neubau des Heims betrug zum Jahresbeginn noch rund 4,1 Millionen Euro. Darunter ist ein Darlehen des Spitalfonds von noch rund 1,2 Millionen Euro.

Was die beiden Fremddarlehen angeht, billigte der Rat zwei Eilentscheidungen des Bürgermeisters: erstens die Umschuldung eines Darlehens zur Sparkasse Bodensee für einen Zinssatz von 0,97 Prozent für zehn Jahre. Bisher hatte man bei der DG Hyp Hamburg 1,75 Prozent bezahlt. Nun spare man dieses Jahr 8700 Euro, rechnete Gilowsky aus. Zweitens die Verlängerung der Zinsfestschreibung für das Kommunaldarlehen (derzeit 1,75 Millionen Euro), das bisher einen Zinssatz von 3,92 Prozent hatte. Die kommenden zehn Jahre sind es nun 0,73 Prozent. Dadurch spart man 2018 laut Gilowsky 59 813 Euro.