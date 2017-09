Meersburg Schulsanierung der Sommertalschule macht Fortschritte

Die Bauarbeiten an der Sommertalschule liegen im Plan. Bisher wird auch die Kostenschätzung von 440 000 Euro unterschritten, obwohl umfangreiche Vorkehrungen für Amokläufe getroffen werden.

Die Sanierung der Südfassade der Sommertalschule hat in den großen Ferien wesentliche Fortschritte gemacht. Die Arbeiten, und damit der erste Bauabschnitt, sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Die jüngste Kostenfeststellung vom 5. September ergab 440 000 Euro und liegt damit derzeit 2000 Euro unter der Schätzung. Im März 2018 soll mit dem zweiten Bauabschnitt, der Erweiterung der Schule inklusive Mensa, starten. Das berichtete Architekt Tobias Müller dem Gemeinderat, der auch Rückfragen und Anmerkungen zum Gestaltungskonzept sowie zur Amok-Prävention hatte.

Die endgültige Festlegung der Farben und Oberflächen werde anhand von Mustern erfolgen, schickte Müller voraus. "Für uns war es wichtig, ein durchgehendes Konzept zu entwickeln." Dieses habe der Gestaltungsbeirat positiv aufgenommen, teilte die Verwaltung mit. Unter anderem wolle man "durchaus für den Bodenbelag den Blauton aufgreifen und sehe Echtholzelemente vor, etwa bei den Fenstereinfassungen, sagte Müller. In den Klassenzimmern solle es jeweils einen Farbakzent in Form einer Pinnwand geben. Neue Wände sollen mit Sichtbeton ausgeführt werden. Die beiden Treppenhäuser sollen in jeweils einem Farbton gestrichen werden.

Bei den Materialen wolle man sich an Beton, Holz und Linoleum halten. Für die Mensa schlug Müller vor, einen Teil als durchgehende Holzwand, die in die Decke übergeht, zu gestalten. Das diene auch dem Lärmschutz. Diese Wand könne man später auch noch nachbessern, antwortete Müller auf Nachfrage von Ulrike Wirbatz (SPD), der das Konzept insgesamt sehr gut gefiel. Heinz Frey (Freie Wähler) fragte allerdings: "Muss die Mensa so dunkel sein? Sie erscheint mir mehr wie eine Fabrikkantine." Julia Naeßl-Doms (CDU) meinte zu Freys Einwand, die Mensa lasse sich leicht, etwa durch bunte Sitzkissen, aufpeppen.



Gemeinderat und Polizist Peter Köstlinger (CDU) fragte, ob die Schule denn auch mit Amok-Türen ausgestattet würde. Müller entgegnete, dass sein Büro mit der Schule und dem Fachplaner intensiv im Gespräch zum Thema Amok sei. Es gebe Türen, die außen Knäufe hätten. Diese ließen sich von innen einfach per Dreh verschließen, von außen jedoch nur mit einem Schlüssel öffnen.

"Aber die Feuerwehr ist gar nicht dankbar für Knäufe", warf Bauamtschef Martin Doerries gleich ein. Köstlinger wies darauf hin, dass er einen Polizeikollegen habe, der Beratung zum Thema Amok-Prävention und Panikausstattung anbiete und stellte den Antrag, diesen Fachmann hinzuziehen. Der Rat stimmte dem Antrag einstimmig zu. Später ergänzte Köstlinger, dass die Polizei auch über einen sicherheitstechnischen Experten verfüge, dessen Beratung etwa zum Thema Diebstahlprävention die Stadt ebenfalls in Anspruch nehmen könnte.

Ferner wies Bernd Engesser vom Bauamt darauf hin, dass der Gestaltungsbeirat sich Anfang Oktober zu seiner zweiten Sitzung treffen werde. "Dann geht es um Medientechnik." Auf Nachfrage von Alexandra Mahl (Umweltgruppe) sagte Müller, dass die Fenster Markisen bekämen, keine Jalousien. Die Schule werde außerdem mit LED-Beleuchtung sowie einer Entlüftungsanlage ausgestattet.