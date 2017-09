Meersburg Schnelles Internet kommt 2018

Im Jahr 2018 sollen über 5000 Haushalte in den fünf Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands Meersburg (GVV) schnelles Internet bekommen. Das teilte der GVV bei der Unterzeichnung des Netzbetriebsvertrags mit dem Betreiber Teledata GmbH mit. Darüber freut man sich in Meersburg, Unter- und Oberuhldingen, Daisendorf, Stetten und Hagnau.

Der regionale Anbieter Teledata mit Sitz in Friedrichshafen hatte sich in der Schlussrunde der europaweiten Ausschreibung, die die Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net für den GVV durchführte, unter einem halben Dutzend Bewerbern durchgesetzt. Die Teledata wird das Netz, dessen Infrastruktur der GVV aufgebaut hat und sukzessive erweitert, mit VDSL- sowie Glasfasertechnologie ausstatten. Der jetzt geschlossene Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren.

Bereits im ersten Quartal 2018 soll schnelles Internet der Stadt Meersburg und ihren Ortsteilen Baitenhausen und Schiggendorf sowie Unter- und Oberuhldingen zur Verfügung stehen. Die Inbetriebnahme der übrigen Ortsteile von Uhldingen-Mühlhofen sowie der Gemeinden Daisendorf, Stetten und Hagnau soll Ende 2018 erfolgen. Nach der Fertigstellung der Maßnahmen, so der GVV, dürften sich die Bürger der fünf Verbandsgemeinden über einen Internetanschluss mit Bandbreiten von bis zu 200 Mbit/s freuen. Künftig würden zudem noch höhere Bandbreiten bis zu 500 Mbit/s ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr über dieses bedeutende Projekt", sagte Armin Walter, kaufmännischer Geschäftsführer von Teledata. Sein Unternehmen sei von Lindau bis in den Hegau tätig. "Doch von Immenstaad bis Meersburg hat uns bis jetzt eine durchgängige Verbindung gefehlt." Nun komme die Teledata auch nach Uhldingen-Mühlhofen und Richtung Überlingen.

Bürgermeister Robert Scherer und Komm.Pakt.Net-Vorstand Jens Schilling erinnerten daran, dass der GVV in Eigenverantwortung seit dem Frühjahr 2016 fünf Kilometer Netz gebaut habe. Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt betragen knapp zwei Millionen Mark. Die dafür zugesagten Fördergelder belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Das berichtete Hubert Möhrle von der Stadtverwaltung Meersburg, der als Breitbandkoordinator des GVV von allen Seiten viel Lob und Dank für seine Arbeit einheimste.

"Die Zukunft hat also begonnen für unsere Bürger", kommentierte Hagnaus Bürgermeister Volker Frede die Vertragsunterzeichnung. "Und wie zum Trotz haben wir's hier im ländlichen Bereich geschafft." Keine Gemeinde, wäre dazu allein in der Lage gewesen, unterstrich Frede die Bedeutung des GVV.

"Wir haben ein Powerprojekt umgesetzt. Wir sind stolz darauf", freute sich Edgar Lamm, Bürgermeister der größten GVV-Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, die auch den höchsten Anteil an den Ausbaukosten beisteuert. Lamm kündigte an: "Wir haben auch Ideen für Folgeprojekte. So wollen wir das Thema W-LAN knackig durchziehen."

Stettens Bürgermeister Daniel Heß und Daisendorfs Bürgermeister-Stellvertreterin Birgit Schley bedankten sich für ihre Gemeinden beim GVV und allen Beteiligten. Das Schlusswort sprach, als GVV-Vorsitzender und Gastgeber, Meersburgs Bürgermeister Scherer. Er, der erst seit April 2017 im Amt ist, lobte den Weitblick seiner Bürgermeister-Kollegen: "Das war eine ganz weitreichende Entscheidung der GVV-Verantwortlichen. Und das zeigt auch die Stärke des Verwaltungsverbands."

Wäre es nach dessen Vorstellungen gelaufen, dann stünde das schnelle Internet bereits seit 2017 zur Verfügung. Doch verschiedene Hemmnisse hatten den Zeitplan um ein ganzes Jahr verzögert. Nachdem sich der GVV zu einem Ausbau in Eigenregie entschlossen hatte, erwog der bisherige Betreiber, dies vielleicht doch selber in Angriff zu nehmen, wozu es dann aber nicht kam. Kommunen dürfen nur in Gebieten tätig werden, in denen keine privaten Anbieter aktiv sind. Außerdem änderten sich bürokratische und rechtliche Vorschriften während des Verfahrens. Außerdem, so berichtete Schilling, wechselte die Zuständigkeit für den Breitbandausbau nach dem Regierungswechsel vom Ministerium für Ländlichen Raum zum Innenministerium. "Und im Tiefbau lief nicht alles reibungslos", räumte Möhrle ein. So hätten verschiedene Versorger nachträglich noch Wünsche für Mitverlegungen angemeldet.

Teledata

Die Teledata ist ein Internetanbieter für Geschäftskunden in der Region Bodensee-Oberschwaben-Hegau. Laut eigenen Angaben bietet er über ein mehrere Hundert Kilometer langes Übertragungsnetz und mithilfe eigener Rechenzentren Telekommunikationsdienste wie Internet, Telefon und Fernsehen an. Teledata mit Sitz in Friedrichshafen wurde dort 1997 gegründet. Hinter Teledata stehen die Energieversorger Stadtwerk am See (66 Prozent) und die Technischen Werke Schussental (34 Prozent). Die Teledata hat 40 Mitarbeiter und bedient 6500 Privat- sowie 950 Geschäftskunden. (flo)

Drei Fragen zum Breitbandausbau

Wie erfahren Bürger mehr übers schnelle Internet?

Der künftige Betreiber Teledata bietet eine Service-Hotline an. Interessierte können sich "über den aktuellen Ausbaustand, die Inbetriebnahme und die Wechselprozesse" auch im Internet informieren: www.teledata.de/gvv_meersburg

Kann man das schnelle Internet auch bekommen, ohne den bisherigen Anbieter zu wechseln?

"Nein, so funktioniert das nicht", sagt Teledata-Geschäftsführer Armin Walter. Wenn, dann müsse der Kunde sich an seinen bisherigen Anbieter wenden und dieser dann auf die Teledata zugehen.

Warum wird nicht gleich überall das schnelle Glasfaserkabel verlegt?

Das sei aufwändig und viel teuerer als Kupferkabel, sagen Experten. "So schnell funktioniert das nicht, aber wir schaffen heute schon die Strukturen", sagt Jens Schilling (Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net). Zunächst strebe man eine Datenrate von 50 mbit/s an. "Wir wissen alle, dass das nicht das Ende ist." Wolfgang Zysk (Teledata) betont: "Wir machen keine Sparlösung, wir schauen, dass wir gleich in Richtung Glasfaser weitermachen können." (flo)