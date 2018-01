Meersburg Sängerinnen seit 70 Jahren im Chor

Zahlreiche Mitglieder des Kirchenchors Meersburg-Baitenhausen sind bei der Hauptversammlung geehrt worden. 70 Jahren sangen Johanna Waibel, Anneliese Reichmann und Klara Lendle im Chor. Sie erzählen, was sich aus ihrer Sicht über die Jahrzehnte verändert hat.

Meersburg – Seit 436 Jahren besteht der Kirchenchor Meersburg-Baitenhausen. Er hat 27 Mitglieder, aber ähnlich wie bei vielen Vereinen mangelt es an Nachwuchs. "Dabei ist bei uns jeder herzlich willkommen, der bereit ist mitzusingen. Wir freuen uns über jede Stimme. Man muss auch nicht vorsingen", wirbt Gabriele Röhrenbach, Vorsitzende des Kirchenchors. Insbesondere Männerstimmen fehlen. Frauen seien eher bereit, in der Gemeinschaft zu singen, erzählt Röhrenbach.

Doch wer in jungen Jahren mit dem Chorgesang begonnen hat, bleibt offensichtlich in Meersburg dem Chor treu. Anlässlich der Hauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für 45, 40, 35 und 20-jährige Zugehörigkeit geehrt. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden Anneliese Reichmann, Klara Lendle und Johanna Waibel ausgezeichnet. Bis Ende vergangenen Jahres sangen alle drei noch mit, werden sich nun aber zurückziehen.

1947 trat die inzwischen 86-jährige Johanna Waibel in den Kirchenchor Meersburg ein. Im selben Jahr schlossen sich die Schwestern Anneliese Reichmann (85) und Klara Lendle (83) dem Kirchenchor in Baitenhausen an. Als dieser 1999 mangels Chorleitung aufgelöst wurde, kamen sie zum Singen nach Meersburg.

"Konnte abends zur Probe außer Haus"

Die drei Jubilarinnen Johanna Waibel, Anneliese Reichmann und Klara Lendle erzählen im Gespräch, was sie vor 70 Jahren reizte, in den Kirchenchor einzutreten.

Warum haben Sie als junge Mädchen im Alter von 14, 15 Jahren im Kirchenchor angefangen?

Klara Lendle: Ich habe in der Schule schon viel gesungen. Schon damals hatte ich eine Alt-Stimme und im Kirchenchor gab es zu der Zeit nur einen Alt. Darum wurde ich gefragt, ob ich mitmachen will.

Anneliese Reichmann:Damals hat man sonst nicht fortgehen dürfen. So konnte man wenigstens abends zur Probe außer Haus. Man konnte früher nur laufen oder mit dem Fahrrad fahren, da kam man nicht so weit umeinander. Die jungen Männer gehen heutzutage alle zur Musik, damals haben sie noch gesungen.

Lendle: Wobei auch damals – aus unserer Sicht – eher alte Männer im Chor waren und wenig junge.

Johanna Waibel: Nicht nur. Ich habe meinen Mann im Kirchenchor kennengelernt und später geheiratet.

Betrachten Sie das gemeinschaftliche Singen als ehrenamtliche Tätigkeit?

Waibel: Nein, wir singen, weil es uns Spaß macht.

Lendle: Wir singen zu Gottes Ehren. Wir sind alle drei sehr gläubig.

Waibel: Ja, auch damals war mir der Glaube schon wichtig und die gute Gemeinschaft, getreu dem Motto: Wo man singt, da lass' dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.

Hat sich der Kirchenchor im Laufe der Jahrzehnte verändert?

Reichmann: Früher hat man mehr auf Lateinisch gesungen. Dabei haben wir gar nicht verstanden, was wir singen.

Waibel: Ja, da hat man halt einfach gesungen.

Lendle: Und was wir im Laufe der Jahre dann zu übersetzen gelernt haben, haben wir heute schon wieder vergessen. Inzwischen singt man aber wieder mehr auf Latein und auch zur Vesper wird heute mehr gesungen.

Waibel: Des liegt aber am Pfarrer...

Reichmann: Früher gab es auch nach jeder Probe einen Hock. Heute ist das nicht mehr bei allen so. Aber da gehören wir in unserem Alter eh nicht mehr dazu.

Warum haben Ihrer Meinung nach Kirchenchöre Nachwuchssorgen?

Lendle: Der Chor betreibt aktive Nachwuchswerbung, auch durch Flyer. Aber die Menschen sind heute vielfältig eingespannt und wollen sonntags ausschlafen und nicht schon früh in die Kirche, auch wenn der Gottesdienst inzwischen später anfängt.

Reichmann: Viele gehen eher zur Musik.

Waibel: Der Chorgesang wird einfach nicht genug gefördert. Wir waren immer eine gute Gemeinschaft und haben uns gefreut, wenn Junge dazugekommen sind. Leider kommen heute nicht mehr so viele.

Lendle: Zum Projektsingen, also wenn eine Feier ist oder etwas Besonderes ansteht, dann kommen immer noch ein paar, aber danach sind sie auch wieder weg.