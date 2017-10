Ein Makler bietet im Internet schon Wohnungen an, die noch gar nicht gebaut sind. Darüber wundert sich so mancher Gemeinderat, denn über ein Baugesuch wurde nicht beraten. Doch durch das Kenntnisgabeverfahren sind städtische Gremien in dem Fall außen vor.

Meersburg (flo) Wohnungen mit Seesicht sind so begehrt, dass sie bereits verkauft werden, bevor sie gebaut sind. Dieses Thema kam im Ausschuss für Umwelt und Technik unter "Verschiedenes" wieder einmal durch eine Wortmeldung von Markus Waibel (FW) auf den Tisch. In diesem Fall ging es um das Bauprojekt, das anstelle des ehemaligen Hotels "Landhaus am Weinberg" in der Stefan-Lochner-Straße entstehen soll. Die künftigen Wohnungen würden im Internet bereits vermarktet, sagte Waibel. Darüber habe er sich gewundert und gefragt, ob der Ausschuss das Vorhaben überhaupt schon bewilligt habe. Bauamtschef Martin Doerries verneinte, denn die Genehmigung laufe über das Kenntnisgabeverfahren. Dabei gibt der Bauinteressent sein Vorhaben durch die Einreichung der Vorlagen nur zur Kenntnis. Es muss nicht den städtischen Gremien zur Beratung und und Abstimmung vorgelegt werden. Waibel gab zu verstehen, dass er das gar nicht gut findet. Doerries meinte trocken, da müsse sich Waibel beim Gesetzgeber beschweren. Waibel ergänzte dennoch, er befürchte, dass die Räte dann auch nicht mitreden könnten, sollte künftig eine Neubebauung des benachbarten, bisherigen Hotels Weißhaar anstehen. Auf dem Areal des ehemaligen "Landhauses" finden bereits Arbeiten statt. Laut der von Waibel erwähnten Internetseite eines Maklers wird dort ein Wohnhaus entstehen, "Baujahr: 2018", mit drei Vollgeschossen sowie einem Dachgeschoss, insgesamt sieben Wohnungen. Die Penthouse-Wohnung soll rund zwei Millionen Euro kosten. Wie viele Wohnungen bereits verkauft sind, will der Makler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gegenüber der Presse nicht sagen. Informationen gebe er nur Kaufinteressenten.

Voraussetzungen für Kenntnisgabeverfahren sind laut der 2015 erfolgten Novellierung der Landesbauordnung: Ein Bauvorhaben muss im Bereich eines Bebauungsplans liegen und dessen Festsetzungen exakt einhalten. Befreiungen sind also nicht möglich. Der Meersburger Gemeinderat hatte im Juli 2017 den Bebauungsplan "Rosenhag" verabschiedet, in dem auch das ehemalige "Landhaus" liegt, somit konnte der Investor vom Kenntnisgabeverfahren Gebrauch machen. Dessen Sinn liegt laut dem Gesetzgeber darin, Verfahren zu beschleunigen und zu entbürokratisieren. Allerdings, so Bürgermeister Robert Scherer, berge das Verfahren auch ein "Haftungsproblem", wenn sich hinterher herausstelle, dass den Maßgaben des Bebauungsplans doch nicht genau entsprochen wurde. Dafür, dass dieser Fall nicht eintritt, sind laut weiterer SÜDKURIER-Recherchen sowohl der Bauherr und dessen Planer in der Pflicht als auch die Baurechtsbehörde. Letztere, darauf weist etwa die Stadt Heilbronn hin, müsse darüber wachen, dass alle Vorschriften eingehalten würden.