Meersburg Parkkarten werden deutlich teurer

Wer sein Auto mti einer Parkkarte regelmäßig in Meersburg parkt, beispielsweise um zur Arbeit über den See zu pendeln, zahlt ab 1. April 2018 höhere Gebühren. Monats- und Jahresgebühren für die Parkplätze Fähre und Serpentine wurden um 40 Prozent erhöht.

Meersburg (flo) Nachdem die Stadt Meersburg im Mai 2017 die Gebühren für Kurzzeitparkplätze erhöht hatte, setzte sie nun in einem zweiten Schritt die Preise für die Monats- und Jahresparkkarten nach oben. So kosten Monatskarten für den Fähreparkplatz künftig 35 Euro im Winterhalbjahr (bisher 25 Euro) und 70 Euro im Sommerhalbjahr (bisher 50 Euro). Für den Serpentine-Parkplatz, für den es keine Monatskarten gibt, erhöht sich der Preis der Jahreskarte für den ersten Stellplatz von 200 auf 280 Euro. Für diese beiden Premium-Parkplätze der Zone 1 werden die Preise in einem Schritt um 40 Prozent erhöht, und zwar ab dem 1. April.

Auf den Parkplätzen Sommertal, Allmend und Töbele sowie im Parkhaus werden die Preise in zwei Schritten um je 20 Prozent angehoben, das erste Mal zum 1. April 2018, das zweite Mal zum 1. Januar 2020 (im Parkhaus zum 1. April 2020).

Hanne Weinschenk, Leiterin des Fachbereichs Zentrale Verwaltung, schickte voraus: "Manche denken vielleicht, das sind große Schritte, aber wir haben lange nichts gemacht." Seit 2003 waren die Parkgebühren unverändert geblieben. Die jetzige Überarbeitung fand große Zustimmung im Rat, auch wenn vor allem Monika Biemann (Umweltgruppe) die Differenz zwischen dem Fähre- und dem Serpentine-Parkplatz monierte. Zuvor hatte Michael Gilowsky (Umbo) angemerkt, wer für den Fähreparkplatz nur im Sommer Monatskarten kaufe, spare im Vergleich zum Serpentine-Parkplatz. Biemann fand das ungerecht, da man damit vor allem die Pendler nach Konstanz bestrafe. Sie forderte, ebenso wie ihre Fraktionskollegin Alexandra Mahl, die Preise für den Serpentine-Platz anzuheben.

Andere Räte hatten jedoch "kein Herz für Pendler", wie Peter Krause (Umbo) erklärte. Auch Peter Schmidt (CDU) und Boris Mattes (SPD) fanden, es sei nicht Meersburgs Aufgabe, günstigen Parkraum für Pendler zu schaffen. Schmidt zu Biemann: "Sie sind zunächst den Finanzen Meersburgs verpflichtet und nicht Pendlern aus dem Hinterland." Mattes meinte, wenn, dann müsste die Stadt Konstanz etwas tun, um die Pendler dorthin zu unterstützen. Markus Waibel (FW) betonte, dass auf dem Serpentine-Platz viele in Meersburg Berufstätige parkten. Werner Endres (CDU) schlug vor: "Wir sollten künftig alle zwei Jahre die Gebühren anpassen, dann gibt es nicht so große Sprünge." Auf Vorschlag von Mattes wurde in den Beschluss aufgenommen, dass für den Fähreparkplatz nur eine Fahrkarte pro Autokennzeichen – und nur in Verbindung mit diesem gültig – ausgegeben wird. Mit Ausnahme von Biemann und Mahl, die sich enthielten, stimmten die Räte unisono für die Änderung.

Informationen zu Parkplätzen und Gebühren: