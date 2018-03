Meersburg Ostermarkt läutet die Saison in Meersburg ein

Das Frühlingsangebot lockt Besucher in die Burgenstadt, die an diesem Wochenende bei Frühlingstemperaturen ihren ersten großer Ansturm in diesem Jahr erlebt

Ein Hauch von Frühling war zu spüren am Wochenende in Meersburgs Gassen. Gemütlich plaudernd schlenderten die zahlreichen Einheimische und Touristen von Stand zu Stand. Das Angebot an den Marktständen zeigte sich frühlingshaft und regional. Meersburg erlebte den ersten großen Ansturm in diesem Jahr. Auch Bürgermeister Robert Scherer zieht positive Bilanz am Sonntagnachmittag: „Tolles Wetter, gute Stimmung und schön, dass so viele Meersburger mitmachen.“

Fachkundige Tipps rund um das Thema Kochen halten die Profiköche der Hotels "3 Stuben", der "Residenz am See" und des Flairhotel "Zum Schiff" bereit. Günter Röder als langjähriger Residenz-Gast darf bei der Kochshow als einziger Nicht-Profi assistieren. Gemeinsam mit Robert Auer von 3 Stuben bereitet er vorzüglich duftende Kartoffelrösti mit Kräutersauerrahm zu. Die Marktbesucher verfolgen gespannt jeden Kochschritt des mehrgängigen Menüs und zeigen sich zufrieden ob der eingestreuten Infos. „Es ist einfach schön, du nimmst immer etwas mit“, findet Urlauberin Petra Röder.

Kräuterpädagogin Elke Hermannsdorfer aus Daisendorf hält Gesundes in außergewöhnlichen Kombinationen bereit wie Leindotteröl, Zwiebelconfit oder ein Chutney aus Eberesche. Lucie Wurst vom Fohrenberghof bietet Brände, Säfte und Apfelchips – alles aus eigener Herstellung. Winzersohn Martin Lemke präsentiert seinen im Holzfass gereiften Rotwein. Stolz ist Landwirtin Wurst auf ihre neueste Kreation, ein Apfelingwergelee mit nur 27 Prozent Zuckergehalt. Neben Apfelmost- und Saft sorgen rund sechs Prozent frischer Ingwer für eine kräftige Note, verrät Wurst.

Deutlich Süßer geht es am Stand von Konditor Marcellus Keck zu. Zusammen mit Andrea Diehm und Sohn Merlin hat er alle Hände voll zu tun, die Orangenblütentrüffel mit Wiesenkräutern zum Kosten anzubieten. Bei seinen „Meersburger Pflastersteinen“ sind es wohl die Kalorien, die den zarten Nougatwürfeln mit gerösteten Nüssen und einer Prise Salz zu ihrem Namen verholfen haben. Von so viel Naschereien erholt man sich beim Stand des Winzerhofs Löhle. Angesichts des vielfältigen Angebots an Destillaten gibt es kundige Beratung von den Winzern Ralf und Hermann Löhle. Etwa zum speziellen Zwetschgenbrand. „Der ist nicht wie üblich im Eichenfass, sondern im Maulbeefass gereift.“ So entstehe das unverwechselbar „süßlich-rauchige Aroma“.