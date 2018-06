26.04.2018 19:00 Martin Baur Meersburg Ohne Filter: Warum wir Markus Waibels deftige Worte wiedergeben

Der Meersburger Gemeinderat Markus Waibel findet in der Sitzung des Gremiums sehr deutliche Worte zur Echt-Bodensee-Card und dem elektronischen Meldeschein. Er habe Angst, Landrat Lothar Wölfle wolle der Gemeinde die EBC so "hintenrum in den Allerwertesten" schieben. Warum wir dieses Zitat nicht – etwa in indirekter Rede – weniger deftig wiedergeben, erklärt SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur in seinem Kommentar.