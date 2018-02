Meersburg Neun originelle Teams machen Kärrelerennen zum großen Vergnügen

Beim diesjährigen Meersburger Kärrelerennen erwies sich das Wetter fast genauso närrisch und abwechslungsreich wie die neun Starter. Zwischendurch zeigte sich auch mal die Sonne, aber selbst Schneeschauer und Kälte konnten den Teilnehmern nichts anhaben. Im Gegenteil: Das olympiareife Bob-Team der "Känzele-Kids" der Familie Jordan fühlte sich da in seinem eigentlichen Element und glitt in der Kinder-Kategorie glorreich auf den ersten Platz. Auf dem Silberrang folgten die ebenso goldigen wie "flotten Bienen" des Familienclans Flach/Mattmann/Feifel, die Imker Bernd Mattmann umschwärmten. Mehr Kinderkärrele gab es dieses Jahr nicht zu bewerten, was Moderator Alexander Wurster von der Narrenzunft ein bisschen bedauerte.

Doch auch bei der Bewertung der sieben Gefährten in der Erwachsenen-Klasse war sich die Jury – bestehend aus Zunftmeister Norbert Waßmer, den Burgfräulein Eva Goretzki und Maren Weißhaar sowie Bürgermeister Robert Scherer – rasend schnell einig. Denn eines stand von vorneherein fest: Sie waren alle ein Ausbund an Kreativität und Originalität. Und so betonte Wurster auch, dass die Plätze, die auf die Sieger folgten, keine Rangfolge darstellten.

Die Goldmedaille, wenn man das denn im Olympia-Fieber so nennen will, errangen die "Lichtenwiesler", die ein aktuelles regionales Thema witzig umsetzten: Meersburg beteiligt sich ab diesem Monat an der Online-Plattform "Sag's doch", über die Bürger Anregungen und Kritik an die Behörden loswerden können. Doch bei den "Lichtenwieslern", die stilecht in den Meersburger Stadtfarben Blau und Gelb auftraten, braucht's dafür weder Smartphone noch Internet: Bei ihnen kann man ganz direkt den Kropf leeren.

Elegant auf den zweiten Platz des Kärrelerennens rollte der "Schmähdillac" des gleichnamigen Clans. Der dritte Platz blühte den blumigen, bunten "Crazy Daisies" aus Daisendorf. Es folgten die Stadtindianer "Schuhkonen" der Familien Brugger, Schucker, Fischer & Co., die "Metzgerei zum borstigen Eber" Inhaber: Volz & Linse, die Tequila-Bar der Familie Rath, deren Mama an diesem Rosenmontag Geburtstag feierte, und der "Zauberwald im Garde-Land".