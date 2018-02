Meersburg Narrenbürgermeister Hippie Robert beendet wilde Ehe

Die Narren haben die Hippie-Kommune im Meersburger Rathaus gestürmt, aber Hausherr Robert Scherer hatte es Zunftmeister Norbert Waßmer nicht leicht gemacht. Ausnahmsweise erhielt Narrenbürgermeister Robert eine Ausnahmegenehmigung für die Trauungszeremonie mit den Narreneltern Frieda und Bernhard.

Nachdem die Narren im vergangenen Jahr keinen Rathauschef angetroffen und sich mit dem Stellvertreter hatten zufrieden geben müssen, konnten sie dieses Jahr am Schmotzigen Dunschtig endlich wieder den Schultes persönlich entmachten. Doch Bürgermeister Robert Scherer machte es Zunftmeister Norbert Waßmer nicht einfach. Als Hippie mit dunkler Lockenperücke, buntem Stirnband und lila Glitzerhemd getarnt, versuchte er es mit Bestechung: Seine Blumenkinder-Mitarbeiter ließen Dutzende Popcorntüten vom Rathaus segeln. "Wir wollen kein Narrenfutter, sondern den Schlüssel", ließ Waßmer sich nicht ablenken: "311 Tage Regentschaft sind genug, jetzt wollen wir fünf Tage Narrenfreiheit", rief er unter johlender Zustimmung der zahlreich erschienenen Narren. Obwohl Scherer "erst in 16 Jahren wieder darüber schwätzen" will, das Rathaus freizugeben, seilte er den Schlüssel dann doch noch ab und Narrenpolizist Thomas Bergmoser nahm ihn in Empfang. Für die zuvor befreiten Schulkinder ließ der Schnabelgiere kiloweise Bonbons aus dem Rathausfenster regnen.

Für die anschließende Vermählung der Narreneltern Frieda (Manfred Schmäh) und Bernhard (Urban Bernhard) konnte der abgesetzte Scherer eine schriftliche Berechtigung vorweisen. "Ich bin ja abgesetzt, hier die Ausnahmegenehmigung, dass ich als Narrenbürgermeister trauen darf." Frieda bestätigte dann auch, dass der richtige Ehepartner anwesend war. Beim Narrenbaumsetzen sorgte sie mit zwei Ehegatten für Verwirrung, weil ihr vorheriger Gatte, Alt-Narrenvater und Ehrenzunftmeister Fritz Wurster, vorsichtshalber als Krankheitsvertretung anwesend war.

15 Jahre war Frieda mit Fritz verheiratet, seit zwei Jahren lebt sie mit Bernhard in wilder Ehe. Auf die Frage aller Fragen antworteten beide mit lauter Stimme: "Jawoll!" und stimmten das Lied "Eine neue Liebe ist..." an, welches die Hochzeitsgästen weitersangen. Narrenvater Bernhard wirbelte seine Braut freudig umher. "Die wichtigste Hochzeit des Jahres am Bodensee", wie Scherer sie betitelte, wurde stilecht mit Kuss und Hochzeitswalzer auf der Rathaustreppe besiegelt. Für die Trauzeugen der Schnabelgierezunft, Vertreter der Hänsele, Burghexen und Glonke und Zuschauer gab es Sekt und Hochzeitssuppe vor dem Ratskeller.