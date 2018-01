Meersburg Mit dem Bürgermeister im Gespräch

Zwanglose Runde imDorfgemeinschaftshausFriedhof, Tempolimit und Feuerwerksverbot Themen

Meersburg-Baitenhausen – Mit so viel Resonanz hatten die Initiatoren Achim Homburger und Wilfried Rupp nicht gerechnet. Die von ihnen und ihrem Helferteam aufgestellten beiden Kaffeetafeln im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) waren schnell besetzt am Sonntag. Während sie noch eine Dritte herbeiholten, suchten die Bewohner von Baitenhausen und Schiggendorf schon das persönliche Gespräch mit Bürgermeister Robert Scherer.

Was ihnen auf den Nägeln brennt, brachten sie sie nach ausgiebigem Genuss der gespendeten Kuchen im Plenum vor. Den Friedhof langfristig zu erhalten, stand ganz oben auf der Themenliste der Anwesenden. Immer weniger Beerdigungen fänden auf dem Teilortfriedhof statt, sagte Martina Wengle-Reußner, Wirtin des "Grüner Berg". Sogleich meldeten sich mehrere Unterstützer mit Ideen, wie die Friedhofsanlage moderner gestaltet werden könnte. Neben einer verbesserten Zufahrt müsste das Grabangebot zeitgemäßer werden, hieß es. "Die Nachfrage nach Rasengräbern und Urnenbestattung steigt", meinte Herbert Lendle. Am Gemurmel bei älteren wie jüngeren Besuchern ließ sich ablesen, wie wichtig ihnen die Thematik ist.

"Wir gehören einfach dort hin", verlieh Elfriede Strobel ihrem Wunsch Nachdruck, später im Teilort ihre letzte Ruhe zu finden. Ähnlich sah es Manfred Weißmann, der halb scherzhaft den "tollen Ausblick ins Tal" vom Friedhof aus anpries. Der Bürgermeister signalisierte Verständnis. Seinen Vorschlag, sich vor Ort ein Bild zu machen, quittiert eine Seniorin mit einer Einladung zum Kaffee im Anschluss.

Neben dem Erhalt ihrer letzten Ruhestätte wünschten sich die Teilortsbewohner auch eine ruhigere Ortseinfahrt. "Jetzt haben wir so einen schönen Fahrradweg am Ortseingang und die Autofahrer rasen mit 80 Stundenkilometern in den Ort", bemängelte Matthias Schmitt. Er schlug einen Blitzer, eine Tempo-30-Zone oder ein Tempolimit in Baitenhausens Ortseinfahrt vor. Ein Blitzgerät gebe es nur auf entsprechend klassifizierten Land-, Kreis- und Bundesstraßen, erklärte Scherer und verwies zusätzlich auf die notwendige Wirtschaftlichkeit. Gemeinderatsmitglied Monika Biemann (Umweltgruppe) sah ebenso wie die Bürger Handlungsbedarf. Durch den an der Stelle abrupt endenden Radweg habe sich ihrer Meinung nach eine "neue Gefahrensituation" ergeben. Deshalb schlug sie vor, einen entsprechenden Antrag auf Geschwindigkeitsreduktion zu stellen. Den Einsatz eines Tempo-Displays mit Smiley halte sie ebenfalls für eine gute Lösung.

Das Feuerwerksverbot am 31. Dezember in der ganzen Stadt stieß Rolf Auer auf, der die Silvestertradition erhalten wissen will. Es würde reichen, gefährdete Bezirke wie die Altstadt feuerwerksfrei zu halten. Gemeinderätin Monika Biemann erinnerte daran, der zugehörige Ratsbeschluss sei nur für Altstadt, Bundesbahnhof und Teile des Hafenbereichs gefasst worden. Dass das im Gemeindeblatt abgedruckte Verbot so weit gefasst sei, wunderte sie. Nach Aussage von Ortsvorsteher Achim Homburger sei das Meersburger Ordnungsamt schon dabei, die Sachlage zu prüfen.

Das vom Bürgermeister angesprochene und bereits beschlossene Busangebot für jeweils einen 1 Euro pro Fahrt von Teilorten in die Stadt oder zurück nahmen die Anwesenden positiv auf. Ebenso sein Versprechen, sich künftig halbjährlich mit ihnen auf einen Kaffee im DGH zu treffen.