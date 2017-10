Meersburg Michael Blume spricht im Augustinum über "Islam in der Krise"

Michael Blume spricht im Augustinum über "Islam in der Krise"

Der Religionswissenschaftler Michael Blume sieht den "Islam in der Krise" – so der Titel seines neuen Buchs. Im Meersburger Augustinum stellte er sein Werk und seine Thesen vor.

Was können wir gegen Islamisierung und für den Frieden tun? Weniger Öl verbrauchen, sagt Michael Blume als Erstes, wenn man ihm diese Frage stellt. Das sei die schnellste und wirkungsvollste Tat zur Schwächung von Diktaturen und Terrorgruppen. Diese Antwort überrascht, weil sie die bekannten Lösungsansätze, wie Bildung und Frauenrechte fördern, ergänzt. Letztere nennt Blume natürlich auch in seinem Buch „Islam in der Krise“, das er auf Einladung des Kulturvereins Meersburg im Augustinum weit über hundert Zuhörern vorstellt. Konsequenterweise ist Blume per Elektro-Auto von Stuttgart angereist. Ohne Honorar hält er den Vortrag mit dem Untertitel „Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und Rückzug“, der den Start einer Kooperation zwischen dem Verein und dem Wohnstift einläutet

Blume ist Religionswissenschaftler und kein Theologe, er legt weder den Islam noch andere Religionen aus, sondern erforscht und vergleicht sie aufgrund von Fakten. Doch auch scheinbare Tatsachen gilt es zu hinterfragen, etwa die Zahl der Muslime. Denn, anders als bei Christen oder Juden, wo man nur jene als solche registriere, die Mitglied einer Religionsgemeinschaft seien, zähle ein Kind muslimischer Eltern automatisch als Muslim. Jedoch gehörten 80 Prozent der Muslime in Deutschland keinem Moscheeverband an. „Wir sehen bei Muslimen eine zunehmende Säkularisierung.“ Das gelte auch für islamische Länder. Doch dort trauten sich die meisten „Abtrünnigen“ nicht, sich dazu zu bekennen. Blume entkräftet ferner eine Behauptung Thilo Sarrazins: „Es gibt keinen Geburtendschihad“, sondern, im Gegenteil, „einen massiven Geburtenrückgang in der islamischen Welt.“

Den fatalen geistigen Wendepunkt für den Islam, nachdem er jahrhundertelang Hochkultur hervorgebracht hatte, setzte laut Blume das Osmanische Reich 1485, als es den Druck arabischer Buchstaben verbot. Nun ging es mit der Bildung rapide bergab, während sie in Europa durch das evangelische Pfarrhaus und katholische Schulen gefördert wurde. Während Islamisten westliche Bildung ablehnten, stammten ironischerweise alle gängigen Verschwörungstheorien, mit denen sie sich ihre wirtschaftliche Misere erklärten, aus Europa. Und Salafisten lehnten moderne Kleidung ab, nutzten aber Smartphones und Facebook.

Doch Blume geißelt auch europäische Heuchelei. Wegen des Öls unterstütze man „schlimmste Regime“ wie Saudi-Arabien. Die meisten Ölländer seien "Rentierstaaten", in denen Herrschende den Reichtum nach Gutdünken verteilten. „In keinem Rentierstaat setzt sich Demokratie durch“, warnt Blume vor dem simplen Austausch von Diktatoren. „Was können wir tun?“, fragen etliche Zuhörer. Blumes Vorschläge: Den Ölverbrauch reduzieren, den Dialog unter Religiösen und Nichtreligiösen sowie Bildung und Frauenrechte fördern. „Es gibt keinen Fortschritt an den Frauen vorbei.“ Und: Mitglied bei „den Guten werden“, sich für seine jeweiligen Werte aktiv einsetzen. Eine konvertierte Muslimin, die junge Flüchtlinge betreut, fragt, wo sie liberale muslimische Gruppen finde. Blume nennt einige, sagt aber, dass sich die meisten liberalen Muslime innerlich zurückzögen. Ob jene recht hätten, die Moscheenbau bekämpften, fragt ein Mann. Blume: „Nein, aber man muss genau hinschauen.“ Er lehne auch Gesichtsverschleierung ab und sei für mehr Konsequenz bei der Integration und bei Abschiebungen. Und er plädiere dafür, Flüchtlinge direkt aus ihren Ländern und nicht erst an der eigenen Landesgrenze aufzunehmen.

Zur Person

Michael Blume, Jahrgang 1976, ist Religions- und Politikwissenschaftler. Er promovierte über Religion und Hirnforschung ("Neurotheologie"). Blume leitet im Staatsministerium Baden-Württemberg das Referat "Nichtchristliche Religionen, Werte, Minderheiten und Projekte Nordirak". Blume trug 2015/16 die Verantwortung für das Flüchtlings-Sonderkontingent des Landes für 1000 schutzbedürftige Frauen und Kinder, darunter viele Jesidinnen, aus dem Nordirak. Für seinen Wissenschafts-Blog erhielt Blume 2009 den Scilogs-Preis. Als ersten Deutschen berief man ihn in das internationale Forschernetzwerk Evolutionary Religious Studies. Blume hat bereits viele Werke veröffentlicht. "Islam in der Krise" ist sein erstes Buch, das sich mit dem Islam beschäftigt. Blume, der in einer nichtreligiösen Familie aufwuchs, ist evangelischer Christ und mit einer Muslimin verheiratet, mit der er drei Kinder hat. (flo)