Angenehme Atmosphäre ohne die Berufshändler: Erlöse fließen in wohltätige Zwecke oder kommen Vereien zugute. Als Renner erwiesen sich die erstmals angebotenen Maroni und die Tassenfeuerzangenbowle.

Zwei Tage lang zog der Duft würzigen Glühweins und süßer Waffeln durch die Vorburggasse. Zwei Tage lang erklangen fröhliche Weihnachtslieder von der Bühne und zwei Tage lang verkauften Vereine und Privatpersonen Selbstgemachtes für den guten Zweck oder zur Aufbesserung der Vereinskasse.

Aber auch an die Tiere wurde auf dem Meersburger Weinachtsmarkt gedacht: Tanja Fichtner und Sigrid Nuscheler sammelten gemeinsam mit den beiden Eseldamen Gini und Smiley durch den Verkauf von Selbstgebackenem zu Gunsten der "Corfu Donkey Rescue", einer "Auffangstation für alte und unnütze Esel". Früher seien die Tiere für die Arbeit gebraucht worden. "Nun machen das Maschinen und die Esel werden ausgesetzt.", erklärte Fichtner, die schon dreimal auf der griechischen Insel war, um vor Ort den Tieren zu helfen. Während dessen kommt Silvia Braun, gibt der Tierhalterin drei Euro und sagt. "Ich habe ein Foto gemacht. Man darf ja nicht einfach so fotografieren, sondern sollte auch was geben." Auf Nachfrage erklärt die Anwohnerin, dass sie nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über gerne geben würde.

Bei der kalten Witterung boten viele Stände heißen Glühwein oder alkoholfreien Kinderpunsch. Zum ersten Mal und exklusiv am Stand des Tennisverein erhältlich: "Die Tassenfeuerzangenbowle." Michael Brunsveld hatte die speziellen Tassen auf dem Kölner Weihnachtsmarkt entdeckt und dieses Jahr in Meersburg eingeführt. "Bei Dunkelheit ist das echt der Knaller", sagte der Tennisspieler. Wenn dann das Feuer des Mini-Zuckerhuts im Dunklen flackere, sei das ein effektvoller Anblick. "Drei-Länder- Bowle" taufte er das Getränk spaßeshalber: "Orangenrum aus Österreich, Mini-Zuckerhüte aus der Schweiz und Dark Rum aus Jamaica".

Warmes für Hände und Bauch hatte auch der Gewerbeverein "Aktiv für Meersburg" erstmals im Angebot. Heiße Maroni, frisch geröstet auf der Platte eines alten Kohleofens. Die Geschäftsleute haben allein am Freitag 30 Kilo verkauft und auch am Samstag war die Nachfrage nach den Esskastanien groß. "Die gehen weg, wie warme Semmeln", scherzte Christine Ludwig. Wärmende Bekleidung hatten die fleißigen Damen der katholischen Frauengemeinschaft das ganze Jahr über emsig gestrickt. Allein 176 Paar Socken, dazu noch Handschuhe, Schals und Kinderjacken. Gezählt habe man am Ende nicht, aber weit über 300 Teile seien schon zusammengekommen.

Und 300 attraktive Preise, gespendet von Meersburger Geschäftsleuten, wurden am Gemeinschaftsstand des Elternbeirats von Kindergarten, Kita und Familientreff verlost. "Am frühen Freitagabend waren alle Lose verkauft", war zu hören. Hilfreich ist auch die DLRG-Jugend: Für den Stadtnikolaus packen sie die Tüten. Mit viel Spaß treffen wir uns ein paar Tage vor dem Weihnachtsmarkt. "Eine schöne Einstimmung auf Weihnachten", meinte Svenja Rath. Weihnachtlich gestimmt war auch Rafael Raffin der mit reinen Drehorgel das ganze Jahr über öffentlich musiziert. "Auf Weihnachtsmärkten ist die Atmosphäre aber besonders schön."