Meersburg Meersburg startet mit Aktionswoche in den Frühling

Mit einer Frühlingswoche, die vom 18. bis 25. März prall mit Programm gefüllt ist, startet Meersburg auch 2018 wieder in die Saison. Es ist bereits die vierte Auflage dieser jährlichen Auftaktaktion. Höhepunkte sind unter anderem wieder das "Opening" des Meersburger Einzelhandels, der seine Kunden am Samstag, 24. März, 9 bis 13 Uhr, zum Frühstück in insgesamt 18 Geschäften einlädt, sowie der Oster- und Kräutermarkt inklusive Live-Showkochen am Sonntag, 25. März.

Auch das beliebte City-Walk-Dinner und die geführte Wanderung von Hof zu Hof, die letztes Jahr erfolgreich Premiere hatte, sind wieder im Angebot. Außerdem: Führungen durch die Stadt und das Vineum, eine Tour über den Weinwanderwage, eine Kellerweinprobe beim Winzerverein, ein Konzert mit "Tunefisch", sowie Schifffahrten.

Live-Kochshow mit vier Köchen

"Ich freue mich einfach nur", sagte Bürgermeister Robert Scherer bei der Präsentation. Und damit meinte er nicht nur das Programm, sondern die Dynamik die seit der Wiederbelebung des Gewerbevereins "Aktiv für Meersburg" vor rund einem Jahr in der Stadt entstanden sei. "Alle ziehen mit", so Scherer. "Es ist ein Riesenpaket, wir haben tolle Dienstleister und alles läuft Hand in Hand", schwärmte auch Tourismuschefin Iris Müller. Man wolle während dieser Woche zeigen, welche Qualitäten Meersburg habe. So geben etwa beim Live-Showkochen während des Ostermarktes in der Oberstadt wieder fünf Spitzengastronomen Kostproben ihres Könnens: vier Köche (Manfred Lang und Markus Philippi von der Residenz am See, Robert Auer, 3 Stuben und Sven Schuchardt vom Hotel Schiff) sowie Konditormeister Marcellus Keck. Davor verführt am 22. März bereits das "City Walk Dinner" zum Schlemmen. Neu dabei ist dieses Jahr die Markgräflich Badische Weinstube, während das Hotel Off pausiert. Die Wanderung von Hof zu Hof steuert am 23. März fünf Stationen an: die Fischerei Axel Mayer, das Weingut Peter Krause, den Obsthof Fohrenberg, den Winzerverein Meersburg und den Obsthof Löhle. Das sind nur einige Glanzpunkte der Frühlingswoche, von der Scherer hofft, dass "wir damit auch Menschen außerhalb von Meersburg erreichen".

Meersburg-Card gibt es nicht mehr

Allerdings wird es die Meersburg-Card nicht mehr geben, die drei Jahre lang während der Frühlingwoche Gäste und Einheimische mit vielen Zusatzschmankerln lockte. Die Resonanz darauf sei einfach zu gering gewesen, sagte Tourismuschefin Iris Müller auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Unsere Gäste wollen einfach so kommen, gucken, die Freiheit haben, von Tag zu Tag zu entscheiden, was sie machen möchten."

Hotelier Manfred Lang bedauert das Aus: "So etwas braucht Zeit." Lang, Auer und auch einige andere Hoteliers hatten die Bonuskarte im Zimmerpreis inkludiert. Das hält Lang auch für den richtigen Weg. Allerdings, so räumt Auer ein, rentiere sich das für ihn erst ab einer Buchung für mindestens drei Tage.

Überblick zu den Veranstaltungen: