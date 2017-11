Meersburg Kurt-Tucholsky-Abend mit Martin Sommerhoff: Ein Kämpfer für die Demokratie

Der Kurt-Tucholsky-Abend des Kabarettisten Martin Sommerhoff beschließt die erste Saison der Reihe "Kultur unterm Dach" im Meersburger Vineum

Kurt Tucholsky würde sich im Grabe umdrehen, wüsste er, "dass es heutzutage wieder Kräfte am rechten Rand gibt, die das Wort völkisch salonfähig machen". Das betont Martin Sommerhoff, der damit auch im Vineum auftritt, in seinem Kabarettprogramm "Lerne lachen ohne zu weinen". Unter diesem Titel veröffentlichte Tucholsky, einer der brillantesten Publizisten der Weimarer Republik, 1931 eine Sammlung von Gedichten und Prosatexten, die Nazi-Studenten 1933 ebenfalls auf ihrem Bücher-Scheiterhaufen verbrannten.

Tucholsky, der 1935 im schwedischen Exil aus dem Leben schied, kämpfte gegen Nationalismus, Militarismus, Justizskandale, kritisierte aber auch den Kapitalismus und die Indifferenz sowohl der Bürger, die sich in Kitsch und Heimeligkeit flüchteten, als auch der unpolitischen Ästheten: "In eurer Kunst ist keine Faust." Doch der promovierte Jurist Tucholsky war nicht nur Journalist, sondern auch Satiriker, Kabarettautor, Romancier, Liedtexter. Zu viele Begabungen für nur einen Autor und so schrieb er, je nach Genre, auch unter den Pseudonymen Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser. Sommerhoff, der abwechselnd liest und singt und dabei mal Gitarre, mal Schlagzeug spielt, wird allen Fünfen gerecht. Er startet mit dem Gedicht "Arbeit tut not", das zeigt, wohin das Mehr und Mehr des rastlosen Kapitalismus führt: zu "Börsensieg" und Krieg. Das Lied vom Kompromiss "zwischen den Schwarzen und den Roten" erinnert an die Große Koalition, das Anti-Kriegs-Chanson "Der Graben" berührt bis heute und auch witzige Gedichte – etwa "Danach", das erklärt, warum "beim Happy End im Film jewöhnlich abjeblendt" wird – haben keinen Staub angesetzt.

Tatsächlich will Sommerhoff veranschaulichen, "wie aktuell Tucholskys Texte heute noch sind. Die Protagonisten mögen gewechselt haben, die anthropologische Konstante hat sich hingegen überhaupt nicht geändert." Sommerhoff "würde gerne zurück in die 1920er Jahre und mit Tucholsky um die Häuser ziehen". Das sei eine ebenso schöne wie schreckliche Vorstellung, "da wir ja wissen, wie die "Blütezeit" der Weimarer Republik endete". Wer letztere eins zu eins mit der heutigen Lage vergliche, zöge übrigens schiefe Parallelen. So sprechen auch viele Texte Tucholskys nur für ihre Zeit. Andere aber, wie die vorgetragenen, sind zeitlos und brandaktuell. Das verdeutlicht Sommerhoff mittels Schlagzeilen. So titelte die "Zeit" unlängst: "Der Kampf um die Demokratie hat begonnen". Sommerhoff fragt lakonisch: "Wie willste was verteidigen, worum du nicht gekämpft hast?" Vielleicht ein guter Start: Tucholsky lesen – und öfter ins Kabarett gehen.

Die Vineum-Reihe "Kultur unterm Dach", deren erste Saison mit Sommerhoffs ausverkauftem Auftritt zu Ende ging, soll laut Kulturamtschefin Christine Johner 2018 weiterlaufen.