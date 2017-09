Meersburg Kulturverein startet in neue Saison

Der Kulturverein Meersburg startet mit dem Vortrag "Islam in der Krise" am 4. Oktober in seine nächste Saison, in der er auch eng mit der privaten Seniorenresidenz Augustinum kooperieren wird. Der Vereinsvorsitzende Michael Dörr stellte das neue Programm gemeinsam mit Kirsten Franke, Kulturreferentin des Augustinums, vor.

Das neue Programm des Kulturvereins Meersburg beinhaltet, neben Vorträgen, Lesungen und Ausstellungen, eine Neuauflage der Jüdischen Kulturwochen – sowie auch, am 25. Mai 2018, einen Flug mit dem legendären Flugzeug Ju 52, Spitzname: "Tante Ju", zum Selbstkostenpreis von 395 Euro.

Die anderen Veranstaltungen sind wieder gratis zugänglich. Das gehört zur Philosophie des 2016 gegründeten Vereins, der bereits mit seiner Auftaktveranstaltung im August vergangenen Jahres sowie mit den ersten seeübergreifenden Jüdischen Kulturwochen im Sommer 2017 auf große Resonanz gestoßen war. Die zweiten Jüdischen Kulturwochen werden vom 22. April bis 21. Juni 2018 stattfinden und, neben Konstanz und Meersburg, dieses Mal auch Überlingen einbeziehen.

"Wunderbar" findet Franke die Kooperation mit dem Augustinum. Denn dessen Wunsch sei es, sich "so gut wie möglich nach außen zu öffnen". Als "großen Glücksfall" bezeichnet Franke auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Vortrag "Islam in der Krise" des Religionswissenschaftlers Michael Blume starte. "Das passt gut in unser Programm und wir haben im Haus ein sehr interessiertes und auch sehr diskussionsfreudiges Publikum." Tatsächlich verspricht schon der Untertitel von Blumes gleichnamigem Buch Gesprächsstoff: "Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug."

Als Nächstes steht am 14. Oktober eine Sonderführung durchs Konstanzer Münster mit dessen langjährigem Mesner Konrad Schatz auf dem Programm, gefolgt am 18. Oktober von einer Hommage an die Meersburger Schriftstellerin Monika Taubitz, die am 2. September 80 Jahre alt wurde. Die Universität Breslau widmete ihr zu diesem Anlass eine Festschrift und eine polnische Germanistin schrieb ihre Dissertation über das Werk der gebürtigen Schlesierin. Diese Bücher werden vorgestellt. Vor allem aber wird Taubitz Gedichte vortragen und aus ihrem Leben erzählen. Dank Taubitz, die damals ihre Biografie Helene von Bothmers vorstellte, gelang dem Kulturverein gleich mit seinem ersten Auftritt 2016 ein Erfolg. Aus diesem Buch wird Taubitz erneut am 30. Januar 2018 im Augustinum vorlesen.

Dort findet dann auch vom 6. Februar bis 17. März 2018 eine Ausstellung über den großen deutschen Tenor Joseph Schmidt statt, der 1942 als jüdischer Flüchtling in einem Schweizer Internierungslager starb. Um ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte geht es auch im Vortrag des Konstanzer Historikers Arnulf Moser: "Kollaborateure und KZ-Häftlinge. Die Inseln Mainau und Reichenau in den Jahren 1944 und 1945." Er findet am 20. November im Literaturcafé der Jufa statt. Einem ganz anderen Thema, der "Dampfschifffahrt auf dem Bodensee", widmen sich dort bereits am 27. Oktober Reiner Jäckel und Karl F. Fritz. Ferner plant der Verein für 2018 eine Ausstellung des Meersburger Malers Hans Dieter zum 50. Todestag. Weitere Veranstaltungen sind in der Planung – und auch für 2018 soll es einen Wandkalender geben.

Und wie genau passt ein Flug mit Tante Ju aus dem schweizerischen Dübendorf inklusive Freikarte für die Messe Motorworld Classic Bodensee (ehemals Klassikwelt Bodensee) ins Programm? "Das macht einfach Spaß, auch mir", gesteht Dörr. Interessierte können sich per Mail melden unter: kulturverein_meersburg@yahoo.com