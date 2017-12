vor 46 Minuten Bernhard Conrads Meersburg Konzert mit Gerhard Breinlinger und Marianne Halder: Musikalisches Feuerwerk zu Silvester

Programmtipp für alle, die eine Alternative zur Silvesterparty suchen: Fröhliche und tänzerische Werke aus allen Epochen sind an Silvester in der katholischen Pfarrkirche in Meersburg zu hören. Beginn ist um 22 Uhr.