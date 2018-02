Meersburg Kontroverse Diskussion um Bauarbeiten für Gemeinschaftsschule

Der zweite Bauabschnitt der Erweiterung der Gemeinschaftsschule Meersburg steht an. Die Gemeinderäte diskutierten die Arbeitsvergabe kontrovers, da gegenüber einer ersten Berechnung die Kosten gestiegen sind. Mehrheitlich stimmten die Räte am Ende aber der Vergabe von Aufträgen für 3,3 Millionen Euro zu. Baustart soll am 5. März 2018 sein.

Für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule hat der Gemeinderat Arbeiten für 13 Gewerke mit einem Gesamtvolumen von 3,3 Millionen Euro vergeben. Elf Räte stimmten für die Vergabe, sieben dagegen, darunter die vier Vertreter der Freien Wähler. Deren Sprecher Markus Waibel erklärte, man wolle nicht über eine so hohe Summe entscheiden, ohne zuvor eine Extrasitzung inklusive aller Zahlen zur Schulentwicklung absolviert zu haben. Auch Werner Endres und Georg Dreher (beide CDU) lehnten die Vergabe aus Kostengründen ab. Außerdem stimmte Alexandra Mahl (Umweltgruppe) mit Nein.

Den Baubeschluss hatte der Rat Ende 2016 gefällt. Darauf verwiesen sowohl Werner Endres als auch Bernd Engesser vom Bauamt. Letzterer zeigte sich ob der jetzigen Widerstände "leicht geschockt". Er betonte ebenso wie Architekt Tobias Müller, dass man den Zeitplan nur einhalten könne, wenn man wie vorgesehen am 5. März beginne. Müller erinnerte: "Die Räume werden im Sommer 2019 gebraucht." In den Sommerferien 2018 solle das Dach gemacht werden. "Das schaffen wir nur, wenn wir jetzt anfangen."

Vorab hatte Müller erläutert, dass die Kosten im Vergleich zu der 2016 erfolgten Berechnung rund 347 000 Euro höher lägen. Durch Einsparungen könne man die Mehrausgaben auf 203 000 Euro reduzieren. Letztere ergeben sich laut Fachplaner Francesco Amato etwa durch stark gestiegene Stahlpreise für die rund 380 000 Euro teure Lüftungsanlage. Zu Buche schlagen laut Müller auch Wartungsarbeiten. Diese gehörten aber sowieso nicht in eine Kostenberechnung, die immer eine Mischkalkulation sei. Georg Dreher (CDU) beschwichtigte das alles nicht. Er befürchtet, die Kosten für die Schule könnten letztlich "wohl 7 Millionen Euro überschreiten." Das gehe so nicht, er verlange von Müller Vorschläge für weitere Einsparungen.

Peter Krause (Umbo) erinnerte hingegen daran: "Es gibt 50 Prozent Zuschuss und wir investieren in ein städtisches Gebäude", das man in der Vergangenheit vernachlässigt habe. Das Thema müsse man unabhängig von der Schulentwicklung sehen. Ulrike Wirbatz (SPD) stimmte Krause zu, verwies auf steigende Kinderzahlen und den wachsenden Bedarf an Ganztagsbetreuung und betonte: "Das muss es uns wert sein." Michael Gilowsky (Umbo) bescheinigte Müller gute Arbeit. Die Preissteigerungen seien dem Markt geschuldet. Gilowsky: "Wir können nicht auf dem Architekten rumhacken, dass er das gemacht hat, was wir ihm gesagt haben." Monika Biemann (Umweltgruppe) erkundigte sich nach der Höhe der Zuschüsse. Engesser informierte, 3,544 Millionen Euro seien rechtlich verbindlich zugesagt. Waibel wollte wissen: "Bei welcher Auslastung der Schule?" Engesser: "Eineinhalb(zügig)."

Bürgermeister Robert Scherer sagte, er verstehe die Bedenken, unterstrich aber ebenfalls, es gehe um ein städtisches Gebäude, das man auch für andere Zwecke als eine Schule nutzen könnte. Und, so Scherer: "Wir wissen nicht, wie es in fünf Jahren mit Zuschüssen aussieht." Fazit: "Wir sollten diesen Bau jetzt vorantreiben." Zu Dreher, der gemeint hatte, es gehe um das Geld der Bürger, sagte Scherer: "Ich gebe Ihnen Recht, sage aber auch: Hier geht's um unsere Kinder."

Bauarbeiten und Verkehr

Die Arbeiten an der Sommertalschule starten am Montag, 5. März. Während der Baumaßnahme, die voraussichtlich bis Februar 2020 dauert, ist die Verkehrsführung geändert, teilt die Stadtverwaltung mit. So gilt ein Durchfahrtsverbot ab der letzten Einfahrt zum Sommertalparkplatz. Eltern, die ihre Kinder bringen, müssen ihr Auto auf dem Parkplatz abstellen. Die Zufahrt für Anwohner ist gewährleistet. Mitglieder des TuS und des Tennisclubs dürfen per pauschaler Ausnahmegenehmigung bis zum Sportplatz und Tennisheim fahren. Die Busschleife wird während der Bauzeit als Pausenhof genutzt und abgesperrt. Für den weiteren Bereich der Schützenstraße gelten beidseitig Halteverbote. Bei Fragen können sich Bürger an den Gemeindevollzugsdienst wenden, Telefon 0 75 32/44 01 13.