Meersburg Kinderkonzert mit Südwestdeutscher Philharmonie kommt gut an

Für eine Premiere im doppelten Sinn hat das Kolibri-Quintett der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz im Meersburger Vineum gesorgt. Noch bevor das Stück "Prinzessin Isabella" in Konstanz aufgeführt wurde, spielten sie das Sitzkissenkonzert für Kinder ab vier Jahren vorab in der Burgenstadt.

Das Kolibri-Quintett der Südwestdeutschen Philharmonie, das in leicht veränderter Besetzung seit etwa zehn Jahren Kinderkonzerte spielt, war zum ersten Mal in Meersburg. Wenn es nach den Organisatorinnen der Abteilung Kultur und Museum Rita Keller und Jana Mantel geht, aber nicht zum letzten Mal: "Das war ein voller Erfolg." Der Zeitpunkt am Samstagnachmittag scheint gut gewählt, denn mehr als 60 Kinder besuchten mit Eltern, Großeltern, Freunden und Geschwistern die vertonte Version des Kinderbuchs "Prinzessin Isabella" von Cornelia Funke. Bisher fanden Kinderkonzerte oftmals am Sonntagmorgen, die Besucherzahlen schwankten stark.

"Wir müssen uns terminlich nach den Künstlern richten", sagte Keller. Das Kolibri-Quintett spiele sonntags immer in Konstanz, sodass es gar keine andere Möglichkeit gab, erläutert sie weiter. Den "Zeitpunkt gut gewählt" fand auch eine Müttergruppe aus Frickingen. In der Schule ihrer Kinder stellten Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie Instrumente vor, so wurde man auf das Angebot des Konzertes aufmerksam und die Kinder drängten zum Besuch des musikalischen Theaterstücks. Am Ende waren sowohl Mütter als auch Kinder begeistert von der Geschichte der gelangweilten Prinzessin Isabella.

Isabella, dargestellt von Prisca Maier, ist die jüngste von drei Prinzessinnen. Sie will keine Krone tragen, langweilt sich, wenn sie immer nur stillsitzen muss und hält mit ihren eigenwilligen Aktionen ihren Vater, den König, und den Oberdiener – beide dargestellt von Cornelius Nieden – mächtig auf Trab. Schnell hat das Quintett die Kinder in seinen Bann gezogen. Die klassische Musik, gespielt von Margit Bonz (Viola), Ekkehard Creutzburg (Flöte) und Alexander Messmer (Akkordeon), wurde zwar anfangs noch von einem kleinen Naseweis mit dem Zwischenruf "langweilig" kommentiert. Doch als die Zuschauer nach vorne kommen durften, um mit den Schauspielern ein Menuett zu tanzen, war auch der letzte kleine Kritiker überzeugt. War die Teilnahme anfangs noch etwas zögerlich, legte sich die Scheu bei der späteren zusammen getanzten Tarantella.

Die wilde Verfolgungsjagd über Tische und Bänke, bei der die wuselige Prinzessin dem tapsigen Diener immer wieder entwischt, brachte Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Lachen. Zur Strafe für ihren ständigen Ungehorsam wurde Isabella von ihrem königlichen Vater mal in die Küche, mal in den Schweinestall verbannt. Dort lernte die ungewöhnliche Prinzessin, dass Sahne aus Milch gemacht wird und das Schweine gerne Kartoffeln fressen. Isabella kommt schmutzig, aber glücklich wieder zu ihrem Vater, welcher ein Einsehen mit seiner Jüngsten hat. Er vermisst sie. Und wenn sie sich auch im Schloss mal wieder sehen lässt, darf sie auch im Schweinestall helfen und muss ihre Krone nicht mehr tragen.

Im Anschluss an das Konzert konnten die interessierten Zuschauer die Musikinstrumente betrachten, Fragen stellen und auch selbst die Krone aufsetzen. "Die wilde Jagd hat mir am besten gefallen" sagte die zehnjährige Luise anschließend. "Ja, das war lustig", kommentierte Maja (8), "aber das Winken war viel besser", meint sie und ahmt das verrückte Gewedel nach, welches die Prinzessin machte, statt majestätisch zu grüßen. Etwas mehr hätte sich Mia (9) erhofft: "Schade, dass man die Schwestern in ihren königlichen Kleidern nicht gesehen hat." Auch der Leiter der Jugendmusikschule, Christoph Maaß, der als Privatmann die Aufführung mit seinen Töchtern besuchte, fand: "Toll, dass es solche Angebote für die Kleinsten gibt. So werden sie auf leichte Art an die Musik herangeführt. Das könnte öfter sein."