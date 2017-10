Meersburg Kindergarten braucht mehr Platz

Die 2014 eröffnete Krippe stößt schon an Grenzen. Bei über Dreijährigen fehlen schon Plätze. Der Gemeinderat diskutiert einen etwaigen Anbau kontrovers.

Drei Jahre nach der Eröffnung des Krippenhauses erwägt die Stadt jetzt bereits einen Anbau im Kindergartenbereich. Denn ab diesem Jahr reichen die Betreuungsplätze für Kinder von drei bis sechs Jahren nicht mehr. "Uns fehlen dieses Jahr 17 und nächstes Jahr 30 Plätze", erklärte die zuständige städtische Abteilungsleiterin Ute Rose dem Gemeinderat.

Das Gremium diskutierte das Thema ausführlich und kontrovers. Am Ende beschloss es, dass man anstrebe, die Plätze zu schaffen, die nötig sind, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, denen zufolge jedes Kind ab drei Jahren einen Anspruch auf einen Platz hat. Der Rat beauftragte die Verwaltung, die Mittel, die für eine Erweiterung nötig wären, in den Haushalt 2018 einzubringen. Ferner entschied er, dass die Stadt, von Ausnahmen abgesehen, weiterhin keine auswärtigen Kinder in ihre Betreuungseinrichtungen aufnimmt. Werner Endres (CDU) und Georg Dreher (CDU) lehnten dieses Gesamtpaket ab, Julia Naeßl-Doms (CDU) enthielt sich.

Einig waren sich die Wortführer im Rat, dass die Ergebnisse einer Elternumfrage in Krippe, Kindergarten und Hort, die die Stadt im Frühjahr gemacht hatte, keine ausreichende Grundlage für eine Planung seien. Von 258 ausgegebenen Bögen wurden lediglich 122 ausgefüllt. Von den Teilnehmern befanden 69 Prozent die Öffnungszeiten für ausreichend, 2016 waren es 79 Prozent. Teils sei die Umfrage bereits überholt, sagte Rose. So hätten im Frühjahr nur neun Prozent die Frage, ob sie Interesse an einer Halbtagsbetreuung in der Krippe hätten, bejaht. Inzwischen seien aber "relativ viele Anmeldungen eingegangen", sodass für Kinder im Alter von eins bis drei ab November nun eine weitere, fünfte Krippengruppe ihren Betrieb aufnehme.

Auch im Hort der Grundschule seien derzeit alle 45 Plätze, die insgesamt 54 Kinder nutzten, belegt. Rose unterfütterte die zunehmende Nachfrage auch anhand der Zahl der ausgegebenen Essen: Diese nahm von 293 pro Woche 2014 auf 482 in diesem Jahr zu. Die Kinderzahlen seien durch Zuzüge, etwa von Asylsuchenden, gestiegen, erklärte Rose.

Peter Schmidt (CDU) eröffnete die Diskussion, indem er den Rücklauf der Umfrage für "zu niedrig" erklärte: "Das kann für uns als Rat nie und nimmer eine Grundlage sein für ein Wunschkonzert." Ferner befürchtet er: "Die Personalkosten im Haushalt sprengen jeden Rahmen."

Markus Waibel (FW) meinte, viel wichtiger als das Umfrageresultat sei, sich auf die Frage zu konzentrieren: "Wie viele Kinder haben wir? Und unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen." Als seine Töchter in den Kindergarten gegangen seien, habe es noch "keinen Hokuspokus" mit unzähligen Varianten gegeben. "Es muss auch mal gut sein." Heinz Frey (FW) ergänzte: "Das Umfrageergebnis sieht doch gar nicht schlecht aus in punkto Zufriedenheit."

Julia Naeßl-Doms (CDU) betonte, Angebot und Öffnungszeiten seien früher schon flexibel gewesen. Doch, kritisierte sie: "Der Kindergarten wird immer mehr für Erziehung zuständig", weil viele Eltern diese Aufgabe anscheinend dahin abschöben. Außerdem bezweifle sie, dass die Geburtenrate künftig steige.

Waibel meldete sich erneut und warnte vor steigenden Kosten. Momentan investiere die Stadt vor allem in die Gemeinschaftsschule. Dabei sei gar nicht klar, ob man dort künftig den ganzen Platz brauche. Vielleicht könne man ja "etwa abzwacken für den Hort."

Bürgermeister Robert Scherer betonte, derzeit gehe es noch nicht um Details. "Wir müssen erst die Grundsatzfrage klären: Konzentrieren wir uns auf die Pflichtaufgaben oder gehen wir übers Angebot hinaus." Schmidt meinte: "Wir gehen bei diesem Thema ins Ungewisse, wir können nicht vernünftig planen." Michael Gilowsky (Umbo) stieß ins gleiche Horn: "Wir tappen im Dunkeln." Auch er riet: "Alle Räume durchforsten", bevor man neu baue. Monika Biemann (Umweltgruppe) stellte die Frage in den Raum, wenn sich die Zahlen so nach oben entwickelten: "Warum haben wir dann immer noch keine Ganztagsgrundschule?" Boris Mattes (SPD) schickte seinem Beitrag ein Credo voraus: "Jede Form der Bildung sollte für jeden kostenlos sein. Der Bedarf steigt und wird weiter steigen. Wenn wir diese Dinge klein rechnen, wird uns das hinterher umso teurer zu stehen kommen." Werner Endres (CDU) schimpfte, gerade habe man für vier Millionen eine Krippe gebaut. "Und jetzt ist kein Platz mehr da." Für eine Erweiterung eigneten sich weder der jetzige Familientreff im Obergeschoss der Krippe noch die Sommertalhalle, dafür gebe es keine Betriebserlaubnis, sagte Rose auf Nachfragen von Peter Köstlinger und Martin Brugger (beide CDU).