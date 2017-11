Hagnau Karle-Gemeinschaft nimmt jüngsten Karl aller Zeiten auf

Die Mitglieder der Karle-Gesellschaft haben ihren Namenstag wieder zünftig gefeiert und mehrere neue Karls aufgenommen. Dazu gehört jetzt unter anderem der acht Monate alte Karl Heger.

Zum 91. Jahr des Bestehens der Karle-Gemeinschaft sangen die Karls textsicher die 91. Strophe des Karle-Lieds. 18 Karls und eine Karoline waren im "Letzten Heller" in Meersburg erschienen, um ihren Namenstag zu feiern. Zuvor hatte Pfarrer Matthias Schneider einen Gottesdienst in der Seminarkapelle abgehalten. Die Seminarkapelle ist dem Heiligen Karl Borromäus, dem Namenspatron des Karletags, geweiht. Borromäus war der Neffe von Papst Pius dem vierten. Er wurde seinerzeit für seinen vorbildlichen Lebenswandel und seine Pflichterfüllung gerühmt. Er war also ein "Großer" seiner Zeit. 1926 wurde die Karle-Gesellschaft im Hotel Seehof gegründet. In Spitzenzeiten trafen sich mehr als 70 Personen am Stammtisch. Zur Unterscheidung tragen die Karls Spitznamen, die zumeist auf den Beruf hinweisen, wie Strom-Karle, Lampen-Karle oder Pinsel-Karle. Besonders erfreut war die Gesellschaft, das jüngste Mitglied aller Zeiten aufzunehmen, wie Ober-Karle Karl Wittmer stolz verkündete.

Der acht Monate alte Karl Heger, Sohn des neuen Schriftführers Raketen-Karle, ist bereits die dritte Generation der Familie in der Vereinigung. Zwei Neuzugänge gab es auch aus Ittendorf. Der Markdorfer Nachtwächter Winfried Karl Böhm, der zum zweiten Mal dabei war, erhielt seinen traditionellen silbernen Becher, in den Namen und Wappen graviert sind. Das Trinkgefäß bei Zusammenkünften zu vergessen, wird mit einer Geldstrafe für die Gemeinschaftskasse belegt. Verwaltet wird die Kasse von Knast-Karle, dem ehemaligen Justizvollzugsbeamten Karl Schneider. Dieser beweise in seinem Amt ein solches Geschick, dass Pfarrer Schneider ihn schon für die Kirchengemeinde beschlagnahmen wollte und Überlegungen anstellte, ihm eine Krippenfigur zu widmen. Der stellvertretende Bürgermeister Peter Schmidt plädierte für den Fall auf eine Namensänderung: "Als Knast-Karle kommt er nie in die Krippe." Schmidt erinnerte weiterhin an einen "großen" Karl der Stadt, an den ehemaligen Bürgermeister Karl Moll. Dieser habe vor 90 Jahren für den Nachschub beim Sturmwachttrunk der Feuerwehr gesorgt und den Spruch "Weißherbst, marsch" geprägt.