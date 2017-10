Meersburg Janosch und der Bodensee: Galerie Moger zeigt Werke ab 3. November

Die Galerie Moger zeigt ab 3. November Werke von Janosch, auch Bodenseemotive sind darunter. Der Tigerenten-Erfinder war oft zu Gast in Meersburg.

Janosch ist bei Klein und Groß bekannt, dank der Tigerente und ihrer Freunde. Doch der mittlerweile 86-jährige Künstler hat außer lustigen Viechereien noch ganz Anderes kreiert, das Erwachsenen mindestens ebenso viel Spaß machen dürfte: etwa frivole Radierungen, die zum Beispiel einen tätowierten Hans Albers oder einen jungen Udo Lindenberg mit leicht bekleideten Damen ins Bild setzen.

Eine Auswahl von Janosch-Werken zeigt Galeristin Anna Moger ab dem 3. November. Einen Teil davon, rund 60 Radierungen mit diversen Sujets, darunter zwei Bodensee-Motive, kann man erwerben. Darüber hinaus stellt Moger aber auch Unverkäufliches aus ihrem persönlichen Besitz aus: drei Ölgemälde und rund 30 Radierungen mit Motiven aus den 1970er Jahren sowie Briefe aus der Korrespondenz Janoschs mit Mogers verstorbenem Mann, dem Holzbildhauer und Maler Henryk Zegadlo. Alle Drei waren seit den 1970er Jahren eng befreundet und die Männer verband auch die Liebe zu Polen, beider Heimat.

Zeitweise träumte das Trio von einem gemeinsamen Künstlerhaus. Die – nie verwirklichte – Idee dazu entstand in Meersburg, wo Moger und Zegadlo von 1980 bis 1990 lebten. Janosch war häufiger Gast. Er verewigte Mogers damalige Galerie in einer Zeichnung und schickte ihr auch probeweise seine neuesten Postkarten, um zu testen, wie die Leute darauf reagierten. Zu obszön, lautete eine Reaktion und Janosch meinte trocken: "Da muss in Meersburg wohl ein anderer Geschmack sein. Für den muss extra was gemacht werden." Dennoch überlegte er sogar, sich auch dort niederzulassen, erzählt Moger. Doch es kam anders, Janosch zog der Gesundheit zuliebe nach Teneriffa, wo er bis heute lebt, das Paar nach Mallorca.

Seit einem Jahr ist Anna Moger zurück in Meersburg und "glücklich über die vielen Besucher, Einheimische wie Touristen", die ihre neue Galerie besuchten. Janosch selbst war noch nicht da und werde wohl auch kaum die ihm gewidmete Ausstellung besuchen können. Er reise fast gar nicht mehr, bedauert Moger. Als sie ihn 1975 in München kennenlernte, war er noch ziemlich unbekannt. Heute kennt ihn jedes Kind, auch weil die von ihm geschaffenen Figuren, wie Moger einräumt, "auf jeder Unterhose auftauchen". Aber sie betont: "Er hat sich nicht vermarkten lassen. Er wollte auf Teneriffa seine Ruhe haben und sagte zu jedem, der was von ihm wollte: Mach's halt."

Zwar wird Moger "für die Kinder" auch seine populären Geschöpfe im Angebot haben. Doch die Besucher werden bei ihr viel mehr als die gewohnten Janosch-Werke sehen. Etliche davon will Moger genauso wenig hergeben wie manche Arbeiten Zegadlos – zumindest nicht für Geld. Ihrem früheren Wohnort auf Mallorca hat sie bereits eine Schenkung gemacht. Ähnliches schwebt ihr auch für Meersburg vor. Voraussetzung wäre, dass die Stadt einen geeigneten dauerhaften Platz dafür bereitstelle. Bestens geeignet fände sie die "Alte Wache" auf dem Schlossplatz.