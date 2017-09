Meersburg In Meersburg gibt es wieder "Kunst im Wohnzimmern"

Zum zweiten Mal präsentieren am Samstag, 16. September, elf Künstler ihre Werke im privaten Umfeld.

In den sechziger Jahren haben die Einwohner von Los Angeles ihre Türen für Künstler geöffnet, die ihre Werke außerhalb von Museen präsentieren wollten. Die Bilder wurden zum Teil der Wohnzimmereinrichtungen und boten den Betrachtern einen völlig neuen Blickwinkel auf die Kunst. "Ich habe davon in einem Buch über alternative Formen der Ausstelllung gelesen. Was in Übersee funktioniert kann auch in Meersburg gelingen", dachte sich Stefan Feucht vom Kreiskulturamt in Salem. Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Michael Schülke vom Verschönerungsverein Meersburg, haben sie beschlossen, das Projekt als Privatinitiative in ihre Heimatregion zu bringen. Am Samstag, 16. September, können die Meersburger im Rahmen von "Kunst im Wohnzimmer" von 15 bis 20 Uhr die Werke von elf bedeutenden regionalen Künstlern betrachten – und das bereits zum zweiten Mal nach 2015 im privaten Zuhause von zehn Meersburgern. "Die Kunstwerke haben keinen thematischen Bezug. Es gibt unterschiedlichste Blickwinkel aus verschiedenen Positionen", erklärt Feucht. "Uns ist vor allem der Bezug zur Region wichtig. In jeder Wohnung können die Besucher untereinander, oder mit dem Künstler, in Kontakt treten und sprechen." Zwar sei Kunst im Wohnzimmer keine Verkaufsveranstaltung, jedoch sei es durchaus möglich, die Bilder vor Ort zu erwerben.

Die Palette der ausstellen Künstler reicht vom großen Malerpoeten Bruno Epple und weiteren auf Leinwand arbeitenden Kreativen wie Erhard Haller und Arno Dirksen über die Fotografien von Marcus Schwier bis hin zu Renata Jaworska, die mit ihm zusammen eine Performance entwickelt hat.

Die Besucher können selbst entscheiden welche Ausstellung sie besuchen möchten. Deshalb gibt es auch keine festgeschriebene Route, die abgelaufen werden muss. "Mit diesem Projekt wollen wir die Werke dahin bringen, wohin sie nach der Präsentation in Museen und Ateliers landen sollen: In den Wohnzimmern der Menschen", sagt Feucht. Der Start- und Infopunkt ist die Weinstube "Pablos" in der Winzergasse 4. Ab 20 Uhr trifft man sich zum geselligen Beisammensein im "Weinkeller" in der Vorburggasse 15.

Ausstellende Künstler