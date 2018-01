Meersburg Haushalt 2018 sieht große Investitionen für Meersburg vor

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2018 verabschiedet, der ein Gesamtvolumen von 25,4 Millionen Euro hat und große Investitionen vorsieht – ebenso in den Folgejahren. Die höchsten Summen fließen 2018 in die Erweiterung der Sommertalschule (2,4 Millionen Euro), in Gebäudesanierungen (700.000 Euro), in den Brandschutz und die Sanierung der Sporthalle (603.500 Euro) sowie den Umbau des Feuerwehrgerätehauses (525.200 Euro).

Die Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen sprudeln. Also alles bestens? Nein, lautet die klare Antwort, die Kämmerin Heike Sonntag in ihrem Vorbericht zum Haushaltsplan gibt. "Denn die Einnahmen sind mehr als dringend notwendig, wenn man die Ausgabenentwicklung der öffentlichen Haushalte betrachtet." So stiegen die Sozialausgaben kontinuierlich. In Meersburg zeige sich das besonders markant, etwa bei der Kinderbetreuung. Hier sind allein die Personalkosten laut Sonntag von 2012 auf 2017 um 1,61 Millionen Euro, und somit um 22 Prozent, gestiegen. Der Zuschussbedarf für den Kindergarten sei in dieser Zeit gar um 217 Prozent auf 1,214 Millionen Euro angewachsen.

Als weitere kostenintensive Punkte nannte Sonntag die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die Schulentwicklung sowie das zunehmende Aufgabenspektrum der Verwaltung und des Landkreises. Letzteres schlage sich auch auf die Kommunen nieder. Sonntag mahnte, die Stadt werde also trotz "sprudelnder Zuweisungseinnahmen" nicht umhin kommen, ihre Einnahmen zu vermehren, etwa durch die regelmäßige Erhöhung von Steuern und Gebühren. Man müsse aber auch über den Verkauf von Immobilien und Grundstücken nachdenken. Denn ab 2019 könnten Investitionen nicht mehr allein aus Rücklagen bestritten werden, deren Stand Ende 2018 noch rund 2,3 Millionen Euro betragen werde. Auch das künftige Investitionsprogramm sieht große Maßnahmen vor. So sind allein für den Neubau eines Parkdecks 2019 und 2020 7,0 Millionen Euro vorgesehen, für die Erweiterung der Schule bis 2020 rund 3,7 Millionen Euro, für weitere Gebäudesanierungen von 2019 bis 2021 zwei Millionen Euro – und die Liste geht noch weiter.

Sonntag, die für ihre Arbeit, aber auch ihre kritischen Anmerkungen, von den Sprechern aller Fraktionen sowie von Bürgermeister Robert Scherer großes Lob erhielt, hatte aber auch erfreuliche Nachrichten. So ist die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt 2018 mit 911.800 Euro deutlich höher als 2017 (551.530 Euro). Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 6,14 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2017 bekommt die Stadt an Zuweisungen rund 900.000 Euro mehr. Mehreinnahmen verbucht sie unter anderem auch beim Parken (174.230 Euro plus, Gesamtsaldo: 853 750 Euro), Mehrausgaben hingegen etwa bei der Allgemeinen Verwaltung, die 157.570 Euro mehr kostet. Tarifsteigerungen und die neue Entgeltordnung schlagen mit 323.000 Euro zu Buche. Die Personalausgaben bleiben mit 41 Prozent der größte Posten im Verwaltungshaushalt, der rund 19,3 Millionen Euro umfasst. Der Rat verabschiedete auch die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Therme.

Stimmen zum Haushalt 2018

Peter Schmidt (CDU) sprach Kämmerin Heike Sonntag ein „persönliches Lob“ aus, dankte ihr für ihre warnenden Kommentare und unterstrich dies, indem er in seiner Haushaltsrede vor allem ihr Vorwort zum Etat 2018 zitierte. Schmidt bedauerte: „Es ist uns nicht gelungen, die Personalkosten zu reduzieren“, die auf nun rund 6,6 Millionen Euro angestiegen seien. Schmidt mahnte: „Erst die Pflichtaufgaben, dann die Kür.“ Für seine Fraktion sagte er: „Mit einem besorgten Auge stimmen wir dem Haushalt zu.“

Markus Waibel (FW) sah die hohen Personalkosten ebenfalls mit Bedenken. Aber eine gute Betreuung in Schule und Hort sei wichtig. „Hier erfüllen wir unsere Pflichtaufgaben zu 100 Prozent.“ Zu den vorgesehenen Maßnahmen, wie Feuerwehrhaus, Parkplätze und Stadtentwicklung, meinte Waibel: „Ich denke, das sind gute Investitionen für eine gute Zukunft in der Stadt.“ In punkto Schulerweiterung hoffe er das auch. Zur Umwandlung der Therme in eine GmbH & Co KG: „Wir freuen uns auf einen Neuanfang.“ Gut fand er, dass Meersburg nicht in die EBC (Echt Bodensee Card) investiert habe: „Dieser Kelch ging Gott sei Dank an uns vorbei.“ Unter anderem meinte Waibel weiter: „Das Gebäudemanagement steht bei mir ganz oben. Unsere Immobilien verdienen, dass man sie pflegt.“

Michael Gilowsky (Umbo) hatte, wie jedes Jahr, besonders die Personalkosten im Visier. Diese hätten im Vergleich zum Vorjahr weitere 15 Prozent zugelegt, monierte er. Der Verwaltungshaushalt sei im Laufe der letzten Jahre um nunmehr 40 Prozent gestiegen: „Das heißt für den Steuerzahler: Mehr zahlen.“ Hingegen sei der Vermögenshaushalt nur um nur vier Prozent gewachsen. Positiv vermerkte er unter anderem, das „die Sozialquote sensationell gesunken“ sei, der Zuschuss an die öffentlichen Einrichtungen wieder sinke und, dass Meersburg Tourismus weniger Zuschuss brauche. Allerdings hätte er sich von den Buchungsportalen höhere Einnahmen erhofft. Insgesamt müsse man den Tourismus zukunftsfähiger machen.

Boris Mattes (SPD) bemerkte: „Der Sozialbereich wird immer dominanter.“ Traurig sei, dass hier viele Kosten an die Kommunen durchgereicht würden, auch in punkto Kindergartengebühren. Dabei, so Mattes, sei er „der tiefsten Überzeugung, dass Lernen in jedem Alter kostenfrei sein soll.“ Zur Schule: „Ich hoffe, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und auch, dass sich unsere GVV-Partnergemeinden künftig wieder an den Kosten beteiligen.“ Mit Letzteren sollte man „vielleicht auch den Schulterschluss üben, um die Jugendarbeit wieder zum Laufen zu bringen“. Des Weiteren sei es eine zentrale Aufgabe der Stadt, erschwinglichen Wohnraum für junge Familien zu schaffen.

Monika Biemann (Umweltgruppe) verwies auf den „mahnenden Zeigefinger“ der Kämmerin und sah das Investitionsprogramm der nächsten Jahre – „allein sieben Millionen für ein Parkdeck“ – kritisch, das sie dann auch als Einzige ablehnte. Erlöse aus „Grund und Boden gibt nicht viel her“, meinte sie und mahnte: „Wir sind künftigen Generationen gegenüber verpflichtet, sorgsam mit unserem Tafelsilber umzugehen.“ Ansonsten aber sei der Haushalt „eine rundum gelungene Sache“.

Bürgermeister Robert Scherer dankte dem Rat, der Kämmerin und der Verwaltung und fasste zusammen: „Wir haben einiges vor uns.“ Er mahnte: „Wenn wir jetzt nicht loslegen, wird’s nicht besser, sondern schlechter. – Wir müssen auch mutige Entscheidungen treffen.“ Er unterstrich, die Stadt müsse Einnahmen generieren. Und: „Nur wir können bezahlbaren Wohnraum anbieten.“ An diesem Thema müsse und werde man dran bleiben, ebenso an einer weiteren Aufgabe: „Wir müssen unseren Tourismus auffrischen.“ (flo)