Meersburg Hauptprobe der Feuerwehr Meersburg auf hohem Niveau

Die Feuerwehr Meersburg hat viel Anerkennung für ihre Jahreshauptübung am Rathaus erhalten. Richard Beisch hatte letztmals die Einsatzleitung inne.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte sich für ihre Jahreshauptübung das Rathaus ausgesucht – und damit eines der wichtigsten, ältesten und baulich kompliziertesten Gebäude der Altstadt. Das Szenario: Im dritten Obergeschoss löst eine defekte Spülmaschine einen Brand aus, Feuer und Rauch verwehren den Zutritt zum Treppenhaus, dem einzigen Fluchtweg. Ihre Aufgaben, die Rettung von sechs Personen sowie die Brand- und Rauchbekämpfung, löste die Wehr unter der Einsatzleitung von Richard Beisch nach Ansicht der beobachtenden Experten mit Bravour. Unterstützung leisteten die Wehren aus Stetten und Uhldingen-Mühlhofen sowie das Rote Kreuz.

Zuvor hatte die 19-köpfige Jugendfeuerwehr kompetent eine zweigeteilte Übung auf dem Schlossplatz absolviert: Die Zehn- bis 14-Jährigen löschten einen kleinen Brand, die 14- bis 17-Jährigen befreiten derweil einen eingeklemmten „Schaulustigen“, der unter ein Auto geraten war. Weiterer Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: die Kinderfeuerwehr mit 20 Sechs- bis Zehnjährigen, die, geführt von Jugendfeuerwehrwart Alexander Wurster, alles gespannt verfolgten.

Die Hauptprobe, die Daniel Schepelmann moderierte, stieß bei der Bevölkerung auf großes Interesse. Tatsächlich diene sie vor allem dazu, den Zuschauern das Einsatzspektrum der Wehr aufzuzeigen. Das betonte Beisch beim anschließenden Sturmwachttrunk, den die Stadtkapelle musikalisch begleitete. Mit dem Ablauf der Übung zeigte sich Beisch zufrieden, auch wenn, „die Türen des Dachgeschosses verschlossen blieben“. Die dort ansässige Finanzverwaltung habe darum gebeten. Die Wehr konnte immerhin von außen zeigen, dass sie mit ihrer Drehleiter problemlos auch an diese Etage herankäme. Oberbrandmeister Beisch, der seit 46 Jahren in der Wehr dient und bald in die Altersabteilung übertritt, bekam für seine fünfte und letzte Einsatzleitung eine stehende Ovation.

Stefan Allweier vom Roten Kreuz, das die Versorgung der Verletzten und der Atemschutzträger übernahm, war begeistert von der Kooperation mit der Wehr. „Das greift Hand in Hand.“ Die reibungslose Zusammenarbeit aller Kräfte hob auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Fischer hervor, ebenso die hervorragende Kommunikation „von oben nach unten“ und die „gute Moderation“. In seiner „Schwachstellenanalyse“ machte Fischer nur kleine Mankos aus: So wären ein Bereitstellungsraum für nachrückende Kräfte sowie ein Schnelleinsatzzelt für das Rote Kreuz sinnvoll. Ferner bemängelte er, dass in Meersburg viele Hydranten nicht beschriftet seien, was auswärtigen Wehren das Finden erschwere. Fischers Fazit: Die Meersburger Wehr habe ihre Schlagkraft auf sehr hohem Niveau bewiesen. „Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht.“ Diesem großen Lob schloss sich Günther Laur, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, an.

Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt dankte allen Aktiven im Namen der Stadt, die eine „unwahrscheinlich hohe Brandlast“ aufweise. „Wir sind stolz darauf, eine solche Wehr zu haben.“ Schmidt würdigte ebenso die „guten Nachbarschaftswehren“, deren Vertreter zahlreich anwesend waren. Dann gab Schmidt das berühmte Kommando „Weißherbst, marsch“, das genau 90 Jahre zuvor Bürgermeister Karl Moll ins Leben gerufen habe, als er Weinnachschub für die Wehr orderte.

Grenzenlose Kameradschaft

Die Hauptprobe mit anschließendem Sturmwachttrunk der Meersburger Feuerwehr ist seit Jahrzehnten eine überregionale, ja, internationale Angelegenheit. So nahmen auch dieses Jahr wieder Feuerwehrmänner aus den Partnerstädten Louveciennes bei Paris sowie dem sächsischen Hohnstein teil – und erstmals sogar ein ehemaliger Firefighter aus Orgeon, USA: Gerry Veley, der Verwandte in Meersburg hat. Der französische Kommandant Sylvain Brairait neckte seinen Meersburger Kollegen Hartmut Schucker damit, dass dessen Leute immer noch die alten Helme trügen. Nachdem die Meersburger 2017 so erfolgreich ihren Kalender verkauft hätten, spende er drei Louvecienner Kalender 2018, deren Erlös ja in die Beschaffung neuer Helme fließen könnte, schlug Brairait vor. Für die, die sich keinen neuen Kalender leisten könnten, verschenkte Brairait unter Gelächter noch einen Stapel 2017er-Exemplare. Außerdem überreichte er anlässlich des nunmehr zehnten Treffens der deutschen und französischen Kameraden eine Gedenkplakette. Zuvor hatten die Meersburger die Franzosen zu einem Flug über Meersburg eingeladen und revanchierten sich damit für einen Insider-Besuch auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Heiko Döring aus Hohnstein erinnerte daran, dass es zuvorderst die Feuerwehren gewesen seien, die die Städtepartnerschaft bereits 1991 begründet hätten. Hartmut Schucker hatte betont: "Zwischen Feuerwehrleuten gibt's keine Sprachbarrieren, hier gibt's überhaupt keine Barrieren. Wir ticken überall auf der Welt gleich."