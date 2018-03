Meersburg Hallensportfest mit 172 Teilnehmern: Ermunterung für alle Generationen zu sportlicher Betätigung

Hallensportfest der jungen Leichtathleten in Meersburg. Neben dem Wettkampf kommt der Spaß nicht zu kurz. Am Rande des Sportfestes erklären Teilnehmer und Helfer aus allen Generationen, welche Bedeutung die Leibesübungen für sie haben.

172 Kinder starteten beim 26. Schüler-Hallensportfest der Leichtathletik AG in der Meersburger Sporthalle. Die Teilnehmer im Alter von sechs bis 13 Jahren kamen aus sieben Vereinen. Neben dem Veranstalter, dem Turn und Sportverein (TuS) Meersburg, waren dies: TV Konstanz, PTSV Konstanz, TV Rielasingen, LG Salemertal, LC Überlingen und TSV Bodman. Sportler aus allen Generationen erklären, welche Bedeutung der Sport für sie hat:

Wettkampfrichterin Kristel Hörtner hat bereits im Alter von sieben Jahren mit Leichtathletik angefangen. In jungen Jahren war sie dort sehr aktiv und war früher auch in der Bezirksebene erfolgreich. Heute trainiert die mehrfache Mutter regelmäßig für das Sportabzeichen. "Sport macht mir Freude", sagt sie. Man bleibt beweglich und es ist der Gesundheit förderlich. Sport war für die Physiotherapeutin immer ein Hobby. Diese Freude an der Bewegung teilt sie mit der Familie, ihre Kinder trainieren auch in der Leichtathletik-AG und spielen Fußball.

Sport ist mir wichtig, sagt der 9-jährige Jakob Reichle, "weil es mir Spaß macht mich zu bewegen." Beim TuS Meersburg habe er in der Leichtathletikgruppe auch viele Freunde gefunden. Ein Mal die Woche trainiert er dort. Außerdem geht er zum Schwimmen bei der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) und zur Schule fährt der junge Sportler mit dem Fahrrad. "Ich bin schon zum vierten Mal bei dem Hallensportfest dabei", sagt er stolz, "das ist toll, es passiert nicht so oft". Eine Teilnahme an Olympischen Spielen fände er auch "toll".

Der 11-jährigen Lucie Heß macht Sport immer Spaß. Neben der Leichtathletik spielt sie gerne Fußball und demnächst will sie im Volleyballverein in Mimmenhausen anfangen. "Unsere ganze Familie ist sportlich", sagt sie und fügt an: "Meine Zwillingsschwester macht hier auch mit." Sport ist wichtig für sie, sie bezeichnet ihn sogar als ihre "Leidenschaft". "Man sollte jede Woche Sport machen", sprudelt es aus ihr heraus, "damit man fit bleibt." Sie könnte sich den Sport als Beruf vorstellen. Als Sportlehrerin und auch eine Olympia-Teilnahme wäre klasse.

Im Wettkampfbüro und auch sonst überall tätig ist Uda Schlageter. Die 75-Jährige trainiert einmal pro Woche in der Seniorenabteilung der Leichtathletikgruppe, geht zum Walken und macht regelmäßig Gymnastik. "Ich bin froh, dass ich so beweglich bin. Wenn man gesund ist, kann man das alles noch machen", sagt die Großmutter, die selber erst mit 50 Jahren mit der Leichtathletik angefangen hat. "Für mich ist Sport darum wichtig, dass man ein Ziel hat, im Alter fit bleibt und ein nettes Miteinander von Alt und Jung hat man im Verein auch." (lko)