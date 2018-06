Meersburg Geschichtsunterricht in der Praxis: Droste-Hülshoff-Gymnasium führt "Die Welle" als Theaterstück auf

Die Theatergruppe des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Meersburg führt am 6. und 7. Juni „Die Welle“ auf. Das Stück nach Morton Rhue in der Bühnenfassung von Reinhold Tritt ist ein Experiment zum Thema Faschismus und Diktatur – einer Ordnung, in der Disziplin und Gemeinschaft die wichtigsten Güter darstellen. Was daran noch immer aktuell ist, erzählen Schülerin Julia Frenger und Lehrerin Sigrid Brodbek (Deutsch und Französisch), die die Theater AG des DHGs leiten, sowie Marvin Renz, einer der Hauptdarsteller.

Frau Brodbek, warum haben Sie sich ausgerechnet für die Welle entschieden?

Sigrid Brodbek: Einige Teilnehmer der Theater AG haben sich im Deutschunterricht mit der Welle beschäftigt und sich dafür eingesetzt, das Stück auf die Bühne zu bringen. Außerdem war vielen Schülerinnen und Schülern, gerade solchen aus der Mittelstufe, wichtig, dass sie Jugendliche und keine Erwachsenen spielen, und das bietet das Stück.

Sie beide wollten ursprünglich ein klassisches Stück inszenieren. Wie sind Sie damit umgegangen, als die Schüler mit der Welle an Sie herantraten?

Julia Frenger: Wenn von Schülerseite ein Vorschlag kommt, sollte man diesen auch aufnehmen. Allerdings fanden wir die Thematik schwierig.

Inwiefern?

Sigrid Brodbek: Zu Beginn der Proben vor eineinhalb Jahren waren die meisten Schüler noch recht jung und konnten sich nicht richtig mit den Charakteren identifizieren. Wir wollten von Anfang an das Stück aktualisieren, viel mehr von dem heutigen Rassismus einbringen, was sich als schwierig erwies. Letztendlich sollte es auch spannend in der Darstellung sein. Vieles war prozesshaft.

Wie viel Einfluss hatten die Schüler beim Erstellen des Textbuchs?

Julia Frenger: Wir haben das Stück gemeinsam entwickelt, die Rollen auf die Mitglieder der AG angepasst. Die Schülerinnen und Schüler haben Rollenbiografien erstellt. Sie versuchten, die besonderen Merkmale und Motive der Figuren hervorzuheben, wir haben an den Beziehungsstrukturen gearbeitet. Durch einen großen Wechsel zum neuen Schuljahr in der Gruppe mussten wir Leiterinnen allerdings zum Teil Änderungen vornehmen und an manchen Stellen mehr Vorgaben machen, als wir ursprünglich geplant hatten.

Wie führt man Schüler ans Theaterspielen heran?

Julia Frenger: Zu Beginn ist es erst einmal ganz viel Arbeit. Man muss ein Gespür für die Gruppe kriegen. Eine Rolle zu spielen bedeutet nicht, einfach nur einen Text auswendig zu lernen und diesen herunter zu plappern. Es braucht viel Präsenz, in die Rolle einzutauchen und sich mit ihr zu identifizieren. Es war ein Prozess des Zusammenwachsens.

„Die Welle“ basiert auf den Erfahrungen des Lehrers Ron Jones, der im Jahr 1967 an einer kalifornischen Highschool in seinem Geschichtsunterricht ein Experiment durchführte, um den Schülern vor Augen zu führen, dass Pluralität und Toleranz in der Gesellschaft nach wie vor gefährdet sind und immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Glauben Sie, dass ein solches Experiment im heutigen Schulalltag durchführbar wäre?

Marvin Renz: Ich denke ja. Nach wie vor ist das Gefährliche an jeglicher Art von Zusammenschlüssen, dass eine enge Gemeinschaft entsteht. Es ist wichtig, einer solchen Totalität nicht einfach widerspruchslos zu folgen, sondern sie zu hinterfragen.

Wurden Erfahrungen, die Jugendliche in der heutigen Gesellschaft machen, in die Inszenierung mit einbezogen?

Marvin Renz: Durchaus. Es geht in dem Stück auch um Mobbing. In manchen Klassen wird der eine oder andere Schüler von der Gemeinschaft nicht so akzeptiert wie die übrigen. Eine Schülerin, die vor dem Experiment von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen war, findet sich auch in unserer Inszenierung.

Herr Renz, Sie spielen Ash, einen zunächst nur an Oberflächlichkeiten interessierten Schüler, dessen größtes Vergnügen es ist, sich über andere lustig zu machen und auch vor Mobbing nicht zurückschreckt. Wie sind Sie an Ihre Rolle herangegangen?

Marvin Renz: Um sich in seine Rolle hinein versetzen zu können, ist es hilfreich, sich an Gegebenheiten zu erinnern, in der man die entsprechende Emotion tatsächlich erlebt hat. Erfordert die Rolle, dass ich aggressiv auftrete, dann versuche ich mir eine Situation aufzurufen, in der ich richtig ausgetickt bin. So wird ein realistisches Spiel daraus.

Das Experiment entwickelt zunehmend eine Eigendynamik. Wie haben Sie diesen Prozess im Stück dargestellt?

Marvin Renz: Anfangs herrscht ein unglaubliches Chaos, auch im Klassenzimmer. Im weiteren Verlauf wird der Raum immer aufgeräumter und akkurater. Auch die Sitzhaltung der Schüler ändert sich. Daran lässt sich gut erkennen, wie sich die ganze Bewegung manifestiert.

Gibt es einen Bezug zum Geschichtsunterricht?

Marvin Renz: Ja, in Klasse neun steht neben weiteren Themen auch der Nationalsozialismus auf dem Lehrplan. In Jahrgangsstufe zwei wird der Stoff noch einmal vertieft.

Bei Morton Rhue, der das Stück zu Beginn der 1980er Jahre schrieb, gerät das Schülerexperiment außer Kontrolle. Es kommt zur Gewalt gegen all jene, die sich der Bewegung nicht anschließen wollen. Ist es heute einfacher, einem solchen Gruppenzwang zu trotzen?

Marvin Renz: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Gruppenzwang herrscht oft, ob beim Rauchen oder beim gemeinsamen Weggehen und trinken. Es existiert in der heutigen Gesellschaft genauso Gruppenzwang wie früher, vielleicht hat er sich nur verändert. Meiner Meinung nach ist es heute nicht leichter, dem Gruppenzwang zu widerstehen.

Ist die Gemeinsamkeit, die jeder von uns sucht, das eigentlich Verführerische an der Welle?

Julia Frenger: Zum einen ist es sicherlich der Sog der Menge, und zum anderen ist es aber auch die Verlockung, sich leiten zu lassen, jemandem zu folgen, der einen vermeintlich neuen Weg zu gehen scheint.

Was an dem Stück könnte die Zuschauer besonders interessieren?

Marvin Renz: Die Thematik an sich. Wenn man nicht aufpasst, kann man ganz schnell ins Fahrwasser einer solchen Bewegung geraten.

Wem oder was unterwerfen sich junge Erwachsene aktuell ohne zu hinterfragen?

Marvin Renz: Dem Konsum. Egal, ob Produkte, Massenmedien, aber auch Idolen wie Musikern oder Schauspielern, von denen man sich beeinflussen lässt. Und dem Leistungsdruck. In unserem Bildungssystem reicht es nicht, nur in den Fächern gut zu sein, die einem liegen. Man muss heute in allen Fächern mindestens mittelmäßige Noten haben, sonst kommt man einfach nicht weiter.

Frau Brodbek, die Schüler haben sich ein Jahr lang intensiv mit dem Stück auseinander gesetzt, die Bühne betreten, sich ausprobiert. Nimmt man aus der Schauspielerrolle wichtige Schlüsselkompetenzen fürs Leben und den späteren Beruf mit?

Sigrid Brodbek: In der Theater-AG arbeiten wir ganz anders als im Unterricht. Es ist schwer zu sagen, ob es um berufsverwertbare Schlüsselkompetenzen geht. Unserem Eindruck nach nehmen aber manche Schülerinnen und Schüler sehr viel mit; sie überschreiten in der Darstellung zum Teil persönliche Grenzen, gerade, wenn sie sehr emotional sein müssen, schreien, zusammenbrechen. Es ist eine große Herausforderung, vor Publikum zu spielen, sich zu zeigen, vielleicht auch Handlungen zu vollführen, die einem zunächst peinlich sind.

Fragen: Manuela Klaas