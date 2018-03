Meersburg Gerlind und Bastian Stoltzenburg: Reimen und Zeichnen als Therapie

Wie Gerlind Stoltzenburg die belastende Krankheit ihres Gatten und TV-Mimen Hermann Ruhr überwunden hat. Ihr Bruder, der Meersburger Komödiant Bastian Stoltzenburg hat seinen Teil dazu beigetragen.

"Anfangs habe ich es nur für mich gemacht." Gerlind Stoltzenburg erzählt, wie es zu den beiden kleinen Büchern mit kecken Karikaturen und frechen Gedichtlein gekommen ist, die sie zusammen mit ihrem Bruder, dem Meersburger Komödianten Bastian Stoltzenburg, verfasst hat. Das Zusammenleben mit ihrem Ehemann, dem aus der TV-Serie "Die Fallers" bekannten Schauspieler Hermann Ruhr, hat sich nach dessen Hirnblutung mit Verlust von Teilen der Gedächtnisleistung vor neun Jahren drastisch verändert. Der vormals rege geistige Austausch habe ihr gefehlt. Im Stich lassen wollte und will sie ihren Partner nicht. "Ich habe mich oft gefühlt wie ein Vogel im geflochtenen Käfig."

Bruder aus Meersburg karikiert

Anfänglich hat die damals 49-Jährige "gehofft, dass alles wieder gut wird", wie sie berichtet. "Meine Situation ist verhältnismäßig schwierig", erläutert Hermann Ruhr selbst. Er wisse zwar, dass er etwas abgespeichert habe, es fehle aber oft der Zugriff darauf. Als sich herauskristallisierte, "dass es nicht mehr aufhört und das ganze restliche Leben so bleibt", verfiel die Ehefrau in depressive Verstimmung. Nach einem Besuch in Meersburg im vergangenen Jahr seien ihr im Zug die ersten Reime in den Kopf gekommen. Viele Telefonate und Mails voller Ideen mit ihrem Bruder folgten und bestärkten sie in ihrem Tun. Mittlerweile sind so zwei Bändchen mit Gereimtem plus passende Überzeichnungen entstanden, die sie gemeinsam entwickelt haben.

Neue Lebensenergie gewonnen

"Heute kann ich es besser aushalten, weil ich endlich ein Ventil gefunden habe", freut sich Gerlind Stoltzenburg über die neu gewonnene Lebensenergie. Das intensive Sich-Beschäftigen mit etwas Schönem habe den Druck rausgenommen, was sie sogar körperlich spüre. Der Austausch mit ihrem Bruder ist für sie "wie ein Gottesgeschenk".

Weil die zunächst nur im Bekanntenkreis verschenkten Bücher so lobend aufgenommen wurden, haben sich die Geschwister Stoltzenburg entschlossen, sie auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Zunächst ist ein gemeinsamer Auftritt am 20. April in den Winzerstuben in Meersburg geplant, bei dem sie ihre Werke präsentieren wollen. Die an die Wand projizierten Bilder und Reime wollen sie komödiantisch und musikalisch untermalen.

Darsteller des Ludwig Leiser in Schwarzwaldserie "Die Fallers"

Als Gerlind Stoltzenburg aus dem geplanten Volksliedrepertoire "Du, du liegst mir am Herzen" anstimmen, fällt Hermann Ruhr sofort fehlerfrei mit ein. Der Darsteller des Ludwig Leiser in der Schwarzwaldserie wird bei der Vorstellung ebenfalls mitwirken. Wie bei dem humorvollen Abendprogramm mit seinem früheren Sketchpartner Bastian Stoltzenburg im Alemannentorkel vor zwei Jahren wird er nach seinen Kräften mittun. Diesmal steht allerdings erstmalig seine Frau mit im Rampenlicht.

Buchvorstellung am 20. April in den Winzerstuben

Der komödiantische Abend mit Vorstellung der Reime und Zeichnungen findet am Freitag, 20. April, 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr), in den Winzerstuben (Steigstraße 33) bei freiem Eintritt statt. Wer anschließend mag, kann die spitzfindig-humorvollen Werke der Stoltzenburg-Geschwister anschließend für 10 Euro pro Buch erwerben. Telefonische Reservierung unter der Nummer 0 75 32/41 43 14