Meersburg Ganz Meersburg zieht beim Aktionstag des Handels an einem Strang

Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag, Oldtimershow, Vorträge und Kochshows – Aktionstag und Herbstmarkt kamen gut an, wie Organisatorin Jutta Theurich feststellt. "Es ist toll, dass so viel Leben in der Stadt ist, es ist mordsmäßig viel los."

Schon lange vor der offiziellen Eröffnung des Aktionstags schlenderten am Sonntag viele Besucher über den Meersburger Herbstmarkt. Am verkaufsoffenen Sonntag, mit Herbstmarkt und Oldtimershow, präsentierte sich die Stadt Meersburg mit einem bunten Programm. Tourismuschefin Iris Müller begrüßte die Gäste von der Showbühne, auf der die Gastronomen anschließend live kochten. Den Anfang machte Konditormeister Marcellus Keck, und während er mit Hilfe von Marktbesucher und Feuerwehrkommandant Hartmut Schucker Marzipanrosen für eine Hochzeitstorte formte, erläuterte er nebenbei die unterschiedlichen Marzipanarten und deren Verwendung. Manfred Lang vom Hotel Residenz am See moderierte die Kochshows und entlockte den Köchen den einen oder anderen Trick und wies daraufhin, dass die Rezepte zum Mitnehmen auslägen.

In den Marktständen im Innenhof des Dominikanerinnenklosters konnte man sich mit den Zutaten und vielem mehr eindecken. Käse, Kräuter, Öle, Äpfel und Zwiebeln wurden angeboten. Darunter auch die Bülle, die patentierte Zwiebel von der Höri. "Aus selbst gezogenen Samen ist sie sehr mild im Geschmack", erläuterte Eva Brüttel in ihrem liebevoll dekorierten farbenfrohen Gemüsestand.

Traditionelle Körbe hatten Rita und Joseph Spöttle-Barth aus Herdwangen im Angebot. Der Korbflechtermeister flechtet Körbe aller Arten aus Weinreben oder Weidenruten, seine Gattin sorgt für die floristischen Dekorationen. Eine andere alte Handwerkskunst zeigte Anja Leis mit ihrem selbst gehäkelten Schmuck aus selbst gefertigten Perlenschnüren. "Diese alte Herstellungsart führt kaum mehr einer aus", erklärte sie, "da es so zeitintensiv ist." Etwa zwölf Stunden benötige sie für die Herstellung einer Halskette.

In der Vorburggasse und im Vineum präsentierten sich die Handwerker der Stadt und informierten über ihre Dienstleistungen. Der "Vulcanus", eine mit Bioethanol betriebene Feuerschale in moderner Säulenform, faszinierte die Besucher und Frank Selg von der gleichnamigen Haustechnikfirma beantwortete viele Fragen zu dem "Lagerfeuer ohne Rauch für Balkon und Terrasse". Im Dachgeschoss gab es Vorträge zu den verschiedensten Themen, unter anderem interessante Hintergründe über die denkmalgeschützte Gesamtanlage Meersburg. Dieser Vortrag wurde gehalten von Bauamtschef Martin Doerries und Bauamtsmitarbeiter Bernd Engesser.

Lautstärker ging es im Untergeschoss zu, als nach anderthalb Jahren der historische Torkel unter großem Geknarre wieder in Betrieb gesetzt wurde. Mangels Trauben konnte nur eine Trockenpressung vorgeführt werden. Laut wurde es auch auf dem Schlossplatz, wo der Verein Oldtimerfreunde Meersburg seine gepflegten Schätze nicht nur ausstellte, sondern auch Rundfahrten anbot. "Den Herbst mit allen Sinnen genießen, ihn riechen, fühlen und schmecken", hatte Müller den Aktionstag im Vorfeld angekündigt und bei dem dumpfen Rumpeln der alten Weinpresse konnte man ihn auch hören.

Interview mit Jutta Theurich, Vorsitzende des Vereins "aktiv für Meersburg", zieht am Sonntagnachmittag eine erste Zwischenbilanz.

Frau Theurich, hatten Sie selber Gelegenheit, über den Markt zu bummeln?

Nein, nicht wirklich, da wir in unserem Geschäft ja auch anwesend sein müssen. Ich war vorhin ganz kurz mal unterwegs. Es ist toll, dass so viel Leben in der Stadt ist. Es ist mordsmäßig viel los.

Können Sie schon ein Fazit ziehen?

Für ein Fazit ist es heute nachmittag noch zu früh, aber es wird auf jeden Fall eine Nachbesprechung geben. Es ist auf alle Fälle ein tolles Gesamtkonzept, bei dem alle endlich mal an einem Strang gezogen haben. Einfach schön ist es auch, dass jeder Lust gehabt hat, etwas zu tun. Besonders freut es mich, dass viele Einheimische unterwegs sind.

Wird es eine Wiederholung geben?

In dem großen Umfang vielleicht nicht jedes Jahr, aber es werden Aktionen folgen. Für den Frühling ist bereits wieder etwas in Planung. Die letzten Jahre waren wir ja leider ausgebremst. Dabei haben wir viele kreative Köpfe, die darauf brennen, was zu organisieren. Und wir merken nun endlich, dass wir wertgeschätzt werden. (lko)