Meersburg Fünfter "Mauerläufer" ist geschlüpft: Literaturzeitschrift feiert Jubiläum

Die Literaturzeitschrift "Mauerläufer" erscheint in diesem Jahr unter dem Titel "WortMachtWort". Bei einer Autorenlesung bei der Vorstellung auf der Meersburg gab es bereits ein Vorgeschmack auf das fünft Heft, das viele den Machern zu Beginn gar nicht zugetraut hatten.

Der "Mauerläufer", dieser schräge Vogel, hat wieder etwas Besonderes ausgebrütet. Dieses Jahr erscheint bereits das fünfte Literarische Jahresheft dieses Namens. "Dabei hat man uns anfangs nicht mehr als drei Ausgaben prophezeit", sagt Redakteurin Christa Ludwig. Gemeinsam mit Grafikerin Eva Hocke stellt sie die "Jubiläumsausgabe" beim literarischen Jour Fixe auf der Meersburg vor und moderiert den Nachmittag, bei dem das Wort das Wort hat, passend zum Titel des neuen Heftes: "WortMachtWort".

Im Vogel, der für den "Mauerläufer" Pate stand, "sehen wir eine Analogie zu unserem Leben als Schriftsteller", sagt Ludwig. Er laufe senkrecht Mauern hoch und werfe so einen ganz anderen Blick auf die Dinge. "Und wir wollen auch dazu beitragen, dass unsere Leser einen anderen Blick auf die Dinge werfen können." Genug Futter für diverse Geschmäcker liefert der Band allemal. Er enthält unterschiedlichste Literaturgattungen: Erzählungen, Romanauszüge, Gedichte, Artikel, experimentelle Texte und mehr. Groß ist auch die Bandbreite der Kunstwerke, die sie illustrieren, etwa Fotografien von Antonius Conte, Collagen von Conrad Steiner, Porträts von Michael Günzer oder Arbeiten von Christoph Rütimann, etwa eine wortspielerische Installation von 1998, die das Thema des Heftes unterstreicht, auf dessen Titelbild sich Rütimann vor einem Gebirge inszeniert, buchstäblich einen weiten Bogen spannt und ein Schild mit der Aufforderung "tell me" um den Hals trägt.

Dieser Aufforderung folgen die Macher des Heftes auf jeweils ganz eigene Art. Aufgeblättert wird es entlang der Texte, denen die Titel der fünf Kapitel entnommen sind. Im ersten gehe es darum, so Ludwig, wie das Wort entstehe und was der Mensch daraus mache, aber es handle auch vom Verstummen, Verschweigen und vom Verschlucken von Wörtern. Überschrieben ist es mit: "sozusagen eine Geste im Mund". Das Zitat stammt aus "Drei Skizzen" von der preisgekrönten Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse. In ihren Skizzen, die Katrin Seglitz vorträgt, geht es etwa um die Eigenschaften von Sprache, die Macht, die sie dem Menschen verleiht, aber auch um Verständigung jenseits von Vokabelkenntnissen, mittels Gesten.

Das zweite Kapitel bündelt laut Ludwig das Thema Wortmacht, wie das Wort zum Beispiel Mächtige erschrecken aber auch Ohnmächtigen helfen könne. Der Titel: "nur das echo galoppiert noch im raum" ist der letzte, lange nachhallende Satz aus Jürgen Weings Miniatur "ackerland", den Hippe Habasch vorliest.

"Im dritten Kapitel hat dann die Macht das Wort", kündigt Ludwig an und ergänzt trocken, dass die meisten Texte der herausgebenden Redakteure darin versammelt seien, so Hanspeter Wielands "Wutbürger". Da passt der Titel "Blockbuchstaben und Ausrufezeichen", entnommen der Groteske "Quellcodeaquarium" des Wiener Musikers "Jimmy Brainless", gelesen von Hanspeter Wieland. Es ist eine ebenso furiose wie amüsante Abrechnung mit medialer Dauererregtheit, Doppelmoral und Oberflächlichkeit im Internetzeitalter.

Um Oberflächlichkeit, aber in einem anderen Kontext, um Schein und Sein, um Außen- und Innenwelt, respektive eine Zwischenwelt, geht es auch im Romanauszug "Shoebone", den Autor Heribert Kuhn vorliest. Er lieferte den Titel für das vierte Kapitel in dem laut Ludwig Gestalten und Personen in den Vordergrund treten: "ein häßliches Quietschen bei scharfen Wendungen". Solche Schuhgeräusche sind bei der Arbeit des Dieners Robert tabu. Lautlos und unsichtbar muss er sich in den Zwischenwänden eines Schlosses um das Heizsystem kümmern. Robert, der dort ein eigenes Leben mit "Buch, Papier und Bleistift" führt, beherrscht auch eine spezielle Schuhputztechnik mittels eines "Shoebones", eines Polierbeins. Zitat: "Eines Dieners Welt bestand nicht aus einzelnen Dingen, sondern in einer durchgängigen Oberfläche."

Das Gegenteil einer "durchgängigen Oberfläche" aber ist das Gedicht, wo jedes Detail Bedeutung hat, jedes Wort messerscharfe Akzente setzt, so wie in den Gedichten von Carmen Kotarski, deren Zeile "ein Bussard fror im Gedächtnis ein", dem fünften Kapitel, in dem vor allem Gedichte versammelt sind, seinen Titel gab. Kotarski trägt aus ihren Werken vor – ein poetischer Abschluss eines wortmächtigen Nachmittags, den rund 50 Interessierte verfolgen, darunter Walter Neumann, der die "Meersburger Autorenrunde", der auch der "Mauerläufer" entschlüpfte, 1992 gegründet hatte.