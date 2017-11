Meersburg Feuerwehr braucht neuen Einsatzleitwagen

Der Gemeinderat von Meersburg hat zugestimmt, dass die Feuerwehr einen neuen Einsatzleitwagen für 130 000 Euro bekommt. Allerdings soll mit dem Kauf gewartet werden, bis ein vom Kreisbrandmeister in Aussicht gestellter Zuschuss von 24 000 Euro bewilligt ist.

Meersburg – Die Freiwillige Feuerwehr Meersburg soll im Frühjahr 2019 einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) erhalten. Das Fahrzeug, das im Rahmen der Überlandhilfe auch für die anderen Gemeinden im Verwaltungsverband sowie in Immenstaad eingesetzt wird, soll rund 130 000 Euro kosten. Der Gemeinderat stimmte der Ersatzbeschaffung zu. Letztere soll aber erst erfolgen, nachdem der von Kreisbrandmeister Henning Nöh in Aussicht gestellte Zuschuss von 24 000 Euro bewilligt ist. Darüber wird voraussichtlich im Mai 2018 entschieden.

Andreas Heier von der Finanzverwaltung betonte, das Fahrzeug habe einen besonderen Stellenwert, da Meersburg Stützpunktfeuerwehr sei und der ELW in einem Bereich eingesetzt werde, in dem rund 15 000 Menschen lebten. Die Stadt Meersburg bekomme Kostenersatz von den Gemeinden, die die Überlandhilfe in Anspruch nähmen.

Die Neuanschaffung soll das jetzige Fahrzeug, Baujahr 2003, ersetzen. Letzteres sei technisch veraltet, vor allem, was die Funkausrüstung angehe, erklärte Heier. Auf Nachfrage sagte er, es sei nicht rentabel, das alte ELW auf die vorgeschriebene neue digitale Funktechnik umzurüsten. So erhöhe sich die Zahl der Funkarbeitsplätze von bisher einem Platz auf vier. Für die neue Funkausrüstung und -technik, auf die auch die anderen Fahrzeuge umgerüstet werden müssen, entstehen weitere Kosten von insgesamt rund 87 000 Euro. Für neue Funkgeräte habe Kreisbrandmeister Nöh ebenfalls Zuschüsse in Aussicht gestellt.

Auf Vorschlag des SPD-Gemeinderats Boris Mattes beauftragte der Rat die Verwaltung außerdem zu überprüfen, ob man das ELW zusätzlich mit Allrad ausstatten solle und auch, ob ein alternatives Finanzierungsmodell in Frage käme. Mattes meinte, die Ersatzbeschaffung stehe außer Frage. Er wüsste aber vorher gern noch, ob auch Leasing oder eine Null-Prozent-Finanzierung möglich wären. Heier sagte, aufgrund der langen Laufzeit von 15 Jahren, die das ELW im Einsatz sein soll, sei Leasing kaum denkbar. Eine gemeinsame Ausschreibung mit anderen Kommunen, wie bei der Drehleiter, sei derzeit mangels Bedarf keine Option.