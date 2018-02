Meersburg Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Monika Taubitz in die große Sommertalhalle verlegt

Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Monika Taubitz in die große Sommertalhalle verlegt

Rieseninteresse an Ehrung der Dichterin. Wegen einer "überwältigenden Zahl an Anmeldungen" verlegt die Stadt den Festakt aus dem barocken Spiegelsaal in die Halle.

Zehnmal vergab die Stadt Meersburg seit 1975 die Ehrenbürgerwürde, ausschließlich an Männer. Am kommenden Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, wird erstmals eine Frau dieserart geehrt. Die Dichterin Monika Taubitz wird erste Ehrenbürgerin von Meersburg. Das Interesse an dem öffentlichen Festakt ist derart groß, dass sich die Stadt nun gezwungen sah, die Veranstaltung zu verlegen. Ursprünglich sollte sie im schönsten Raum stattfinden, den Meersburg zu bieten hat – im prachtvollen barocken Spielgelsaal des Neuen Schlosses. Am Wochenende nun disponierte man im Rathaus um: Die Pressemitteilung, auf der Bürgermeister Robert Scherer mitteilt, dass der Festakt in die größte Halle der Stadt, in die Sommertalhalle, verlegt wurde, datiert auf Sonntag, 18. Februar. "Bereits im Vorfeld ist eine so überwältigende Zahl an Anmeldungen eingegangen, dass dieser Festakt nun nicht wie geplant im Spiegelsaal des Neuen Schlosses, sondern in der Sommertahlhalle stattfinden wird", teilt Bürgermeister Scherer mit.

Monika Taubitz kam 1937 in Breslau zur Welt und verbrachte dort, in Schlesien, ihre ersten Lebensjahre. Als Kind wurde sie ein Jahr nach Kriegsende 1946 mit ihrer Mutter und ihrer Tante aus der Heimat, due nunmehr polnischen war, vertrieben. Über Norddeutschland und Allgäu kam sie 1965 nach Meersburg. Die Stadt, in der sie nun seit 52 Jahren lebt, bezeichnet Taubitz als den „zweiten Teil meiner Heimat“ und greift damit ein Zitat der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff auf.

In Monika Taubitz zeichne die Stadt Meersburg eine Persönlichkeit aus, heißt es aus dem Rathaus, die sich durch ihr jahrzehntelanges Engagement in Meersburg als Künstlerin, Kulturvermittlerin und als Mensch in außerordentlichem Maße nicht nur für die Kunst und Kultur sondern auch für Völkerverständigung und Integration einsetze.

Monika Taubitz’ erstes veröffentlichtes Buch, der Gedichtband „Fallende Sterne“, erschien 1968. Insgesamt hat die Schriftstellerin bis dato rund 20 Bücher verfasst und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, sowohl für ihr literarisches Werk als auch ihr gesellschaftliches Engagement, vor allem für ihre Verdienste um die deutsch-polnische Verständigung. Fragt man Taubitz nach den wichtigsten Meilensteinen in ihrem bisherigen Leben, dann nennt die gebürtige Breslauerin an erster Stelle als „größte Überraschung und erfreulichste Tatsache, dass die Grenzen gefallen sind zu meiner alten Heimat und ich Brücken mitbauen konnte.“

Öffentliche Verleihung Der Festakt zur öffentlichen Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Monika Taubitz beginnt nach einem Musikstück mit der Begrüßung durch Bürgermeister Scherer, danach spricht Landrat Lothar Wölfle ein Grußwort. Danach spielt wieder die Knabenmusik Meersburg unter Musikdirektor Christoph Maaß. Die eigentliche Ehrung nimmt folgend Bürgermeister Scherer mit der Verleihung des Ehrenbürgerbriefes vor. Die Laudatio auf Monika Taubitz hält Siegmund Kopitzki, Literaturkenner und bis zum Ruhestand Feuilletonredakteur des SÜDKURIER. Monika Taubitz antwortet mit einer persönlichen Danksagung. Im Anschluss an eine weitere Musik und Scherer Schlusswort lädt die Stadt alle Gäste zu einem Stehempfang ein. (mba)

Das Mysterium des fehlenden Ehrenbürgers Karl Flink

Fast ein Jahrzehnt lang hat er nicht locker gelassen: Rentner Manfred Ganninger (83) lebt zwar den größeren Teil seines Lebens in Konstanz, doch seiner alten Heimat fühlt sich der Meersburger nach wie vor eng verbunden. So trieb ihn seit rund neun Jahren die Frage um, weshalb die Stadt Meersburg einen Ehrenbürger unterschlage. Denn für Ganninger ist klar: Auch Karl Flink (1845 bis 1926), der Sohn des allerersten in den Annalen geführten Ehrenbürgers Johannes Flink (1811 bis 1900) wurde einst mit dieser Würde bedacht. So erhielte Monika Taubitz nicht die elfte, sondern die zwölfte Ehrenbürgerwürde der Stadt. Gibt es einen in den Annalen der Stadt fehlenden Ehrenbürger? Ein Mysterium?

Es war 2009, als Ganninger das erste Mal auf die Stadt zuging. In der Festschrift zum 250-jährigen Jubiläum des Seminars, erschienen 1985, hatte er einen dort zitierten Artikel aus dem "Meersburger Gemeindeblatt" entdeckt. Geschrieben vom inzwischen längst legendären Bürgermeister Karl Moll (1884 bis 1936). Moll hatte sein Amtsblatt selbst ins Leben gerufenen und füllte es auch mit eigener Feder. In jener Ausgabe von Freitag, 31. Dezember 1926, würdigte er den am Dienstag zuvor, am 27. Dezember verstorbenen Karl Flink, den Sohn des Seminaroberlehrers Johannes Flink.

Moll geht auf die Karriere des Meersburgers Karl Flink ein, der in Mannheim eine bedeutende Eisengießerei aufbaute. Seit 1902 wohnte Flink wieder in seiner Heimatstadt, der 1. Weltkrieg brachte ihn um Besitz und Vermögen. Indes, und da sind sich alle Kenner der Meersburger Geschichte einig, war Karl Flink sein Leben lang ein Wohltäter gewesen, der viele Bedürftige unterstützte. Und so schrieb Moll: "Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenbürger von Meersburg ernannt."

Mit Verweis auf diesen Amtsblattartikel von Moll forderte Ganninger erstmals 2009, dass auch Karl Flink im Rathaus in der Ehrenbürgergalerie gewürdigt werde. Und blieb dran bis heute. Als er dann im Zusammenhang mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Monika Taubitz im SÜDKURIER die Liste der bisherigen Ehrenbürger las, griff er sofort zum Telefon. Da fehlte doch einer.

"Ja, vor gut acht Jahren sind wir wegen Herrn Ganninger aktiv geworden" erinnert sich die frühere Kulturamtsleiterin Brigitte Rieger-Benkel. Sie habe damals sämtliche Gemeinderatsprotokolle von 1845, damals war Karl Flink 20 Jahre alt, bis zu seinem Tode durchforstet. "Es gibt keinen Gemeinderatsbeschluss zur Ernennung von Karl Flink zum Ehrenbürger der Stadt Meersburg." Ebenso wenig habe sie eine Protokollnotiz oder einen sonstigen Eintrag gefunden. Der entsprechende Ratsbeschluss zur Ehrenbürgerwürde des Vaters Johannes indes ist in den Akten vorhanden. Und die Ratsprotokolle sind augenscheinlich vollständig: "Sie tragen eine durchgängige Nummerierung", sagt Rieger-Benkel.

Ihre Nachfolgerin Christine Johner verweist auf jene umfassende Aktenrecherche. "Damit ist die Sache für die Stadt Meersburg geklärt – und irgendwann ist dann mal auch gut."

Rieger-Benkel und Johner sind sich mit dem Kenner der Meersburger Geschichte Peter Schmidt einig, er führte ebenfalls so manches Telefonat mit Ganninger, dass Moll wohl ein Fehler passierte. Vielleicht in der Hektik, nach Flinks Tod am Dienstag noch schnell vor Redaktionsschluss eine Würdigung zu verfassen für das am Freitag erscheinende Blatt. "Moll war hoch angesehen", sagte Ganninger gestern im Telefonat mit dem SÜDKURIER. "Dass er einen Fehler gemacht hat, glaube ich nicht." Aber er habe aktuell nochmals mit Gemeinderat Schmidt telefoniert. "Ich habe akzeptiert, dass die Stadt da nichts macht – jetzt ist mir das auch egal." Er tröste sich damit, dass zumindest durch seine Intervention das Bild des ersten Ehrenbürgers Johannes Flink im Rathaus aufgehängt wurde.

Indes: Ob zehn oder elf Ehrenbürgermänner. Eines ist sicher: Monika Taubitz wird die erste Frau. (mba)